Frigintini, il calcio si unisce nel ricordo di Alessio Iabichella: lunedì 8 dicembre il match celebrativo

Modica, 02 dicembre 2025 — Una giornata di sport, memoria e comunità quella in programma lunedì 8 dicembre 2025, quando allo Stadio Comunale Pietro Scollo, in contrada Caitina, si svolgerà un incontro speciale dedicato al ricordo di Alessio Iabichella . A scendere in campo saranno il Frigintini Calcio (stagione 2016/2017) e una selezione All Stars Modica Calcio, per un match che vuole essere prima di tutto un momento di unione e condivisione attraverso il calcio, sport che Alessio amava profondamente. L’evento avrà ingresso gratuito e inizierà alle 10:30, offrendo ai tifosi e ai cittadini l’occasione di assistere a una mattinata di sport genuino, all’insegna di valori come amicizia, solidarietà e memoria collettiva. Numerose le realtà del territorio che compaiono tra i sostenitori dell’iniziativa, segno della vicinanza della comunità a un appuntamento dal forte valore umano oltre che sportivo. La partita celebrativa si preannuncia come un momento sentito e partecipato, un modo per onorare Alessio attraverso ciò che più rappresentava la sua passione: il pallone e il calore della sua gente.

