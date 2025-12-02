  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Frigintini, il calcio si unisce nel ricordo di Alessio Iabichella: lunedì 8 dicembre il match celebrativo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 dicembre 2025  — Una giornata di sport, memoria e comunità quella in programma lunedì 8 dicembre 2025, quando allo Stadio Comunale Pietro Scollo, in contrada Caitina, si svolgerà un incontro speciale dedicato al ricordo di Alessio Iabichella . A scendere in campo saranno il Frigintini Calcio (stagione 2016/2017) e una selezione All Stars Modica Calcio, per un match che vuole essere prima di tutto un momento di unione e condivisione attraverso il calcio, sport che Alessio amava profondamente. L’evento avrà ingresso gratuito e inizierà alle 10:30, offrendo ai tifosi e ai cittadini l’occasione di assistere a una mattinata di sport genuino, all’insegna di valori come amicizia, solidarietà e memoria collettiva. Numerose le realtà del territorio che compaiono tra i sostenitori dell’iniziativa, segno della vicinanza della comunità a un appuntamento dal forte valore umano oltre che sportivo. La partita celebrativa si preannuncia come un momento sentito e partecipato, un modo per onorare Alessio attraverso ciò che più rappresentava la sua passione: il pallone e il calore della sua gente.

584829
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube