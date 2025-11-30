Trame russo-americane per annichilire Kyiv…l’opinione di Rita Faletti

La guerra in Ucraina finirà quando lo deciderà chi l’ha iniziata. Chi lo mette in dubbio si appelli alla propria onestà intellettuale e riconosca che non è Zelensky a non volere una pace le cui condizioni sarebbero la resa del suo paese all’aggressore né escluderebbero un’aggressione futura. I piani di pace, che siano in 28 punti o 19 o meno ancora, devono piacere a Putin che non ha invaso l’Ucraina per denazificarla, per salvaguardare i diritti delle minoranze secessioniste russofile, o, menzogna che persino un papa ha sostenuto per scarsa empatia con l’occidente, per difendere la sicurezza della Russia dalle minacce della Nato. Nessun esercito dell’Alleanza atlantica ha oltrepassato i confini russi, né vi è traccia alcuna della “frenesia russofoba” di cui parla Lavrov per giustificare i crimini russi in Ucraina. E’ il vittimismo di Mosca per confondere e ingannare l’opinione internazionale sulle ragioni della barbarie banditesca che si abbatte da 4 anni sul popolo di un paese sovrano e indipendente. In verità, ciò che Putin teme non sono gli eserciti Nato (dove sono?), ma la democrazia e la libertà che prosperano, un po’ appannate, ai suoi confini, e insidiano il suo potere autocratico. Quel potere che Trump ammira e invidia e lo avvicina al nemico storico dell’America. Di fatto, il concetto di un governo forte e autoritario che il presidente Usa lascia intravedere e intende perseguire preferendolo alle democrazie tradizionali, spiega il fastidio che sconfina con il disprezzo nei confronti dell’Europa e la prossimità con il progetto neoimperialista coltivato da Putin. Ecco allora che l’interesse di Trump per Kyiv non ha nulla a che fare con la difesa della libertà di un popolo, ma con la volontà di porre fine a una guerra perché lo ha promesso. Se si riconosce questo, le trame russo-americane che si intrecciano dietro gli incontri tra i diplomatici dei due paesi, suggeriscono che gli sforzi dell’Europa per trovare un piano che sia accettato da Mosca e non penalizzi Kyiv potrebbero essere inutili. Intanto, si può intuire qualcosa sull’aria che tira nell’amministrazione Trump. Il tycoon, in sostituzione di Keith Kellogg, ha nominato un negoziatore che promuova una risoluzione della guerra. E’ Dan Driscoll, Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti, nonché amico di università di J.D. Vance, il vicepresidente scopertamente anti europeo e anti ucraino. La nomina di Driscoll conferma l’intenzione di esercitare una forte pressione su Zelensky per arrivare al più presto ad un accordo di pace che tenga conto dei desiderata russi. Il piano in 28 punti, nato forse da una bozza condivisa dai presidenti americano e russo nell’incontro di Anchorage, ha tutta l’aria di essere una traduzione dal russo con l’AI e Trump vorrebbe farlo digerire a Zelensky. Torna fuori l’ostilità del tycoon verso il presidente ucraino e aleggia il fantasma del ricatto: o questo o niente, la forma brutale equivalente al “Non hai le carte” che il presidente biscazziere, spalleggiato dal compare Vance, rivolse a Zelensky nello Studio ovale in quell’imboscata ignobile che ha fatto il giro del mondo. Del piano rapace, né europei né ucraini erano a conoscenza, l’hanno letto su Axios e sono decisi a emendarlo. E’ per questo che Putin intende trattare direttamente con Trump per ottenere per via diplomatica quanto non è riuscito a conquistare sul terreno. Ma chi ha messo la propria firma su quel piano? Kirill Dmitriev, personaggio noto in Ucraina essendo nato a Kyiv, ora alla guida del Fondo sovrano russo, conoscitore dell’America per esservi vissuto ed essersi laureato a Harvard, poi trasferitosi in Russia e diventato ambasciatore negli Stati Uniti. Non basta. Dmitriev ha legami di amicizia con il Cremlino: sua moglie è amica di una figlia di Putin. Una somma di elementi che fa di Dmitriev la persona giusta per un piano che rappresenti gli interessi russi facendolo apparire americano, il più trumpiano possibile, con allusioni a investimenti e affari, proprio secondo i gusti del tycoon. Non serve dire quanto lo zar apprezzi l’approccio americano che nasconde gli obiettivi di Mosca e l’idea di prendersi gioco degli Usa con i loro stessi mezzi. Dmitriev non è certo all’altezza di diplomatici del calibro del colto e sarcastico Lavrov, che usa la diplomazia per accerchiare i nemici, ma relativamente al piano funziona a meraviglia, in particolare se si pensa al suo doppio perfetto, Steve Witkoff, il palazzinaro prestato alla diplomazia, che piace a Putin perché prende gli ordini da lui e piace a Trump perché è nelle grazie di Putin e anche nelle sue perché lo adula molto. E chi non sa quanto Trump ami essere adulato. Alla Casa Bianca è una gara tra chi si prostra con più enfasi al capo e Witkoff fa il possibile perché i russi facciano lo stesso se vogliono ottenere qualcosa. Il solerte Witkoff non risparmia consigli preziosi su come trattare con il suo presidente: complimentarsi per il grande impegno nel piano di pace, lodarne le rare doti politiche e diplomatiche. E’ quello che ha suggerito al consigliere di Putin, Yuri Ushakov, in preparazione della telefonata tra Putin e Trump. Lo spirito predatorio ai danni dell’Ucraina emerge anche nel racconto che gira sulla presunta sconfitta di Kyiv, confutato dalla valutazione tecnica di Driscoll sulle Forze armate ucraine: “Sono all’avanguardia, le migliori sul campo, non foss’altro perché combattono una guerra vera da 4 anni. In più gli ucraini sono ingegnosi, innovatori, hanno cambiato più volte il modo di difendersi e di scardinare la macchina bellica russa con gli attacchi contro arsenali e impianti petroliferi. Aggiornano i software dei loro droni ogni 2 settimane, mentre l’equipaggiamento americano è obsoleto. Sono un esempio per tutta l’Europa”. Peccato che alla casa Bianca il passaggio dal tecnico al diplomatico sia d’obbligo.

Salva