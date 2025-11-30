Avvio lavori di asfaltatura sulla S.P. 46 Pozzallo-Ispica: intervento di messa in sicurezza

POZZALLO, 30 Novembre 2025 – Proseguono gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale nel territorio ragusano. Dopo la fase preliminare di scarificazione, la Strada Provinciale 46 Pozzallo-Ispica sarà interessata dalle operazioni di asfaltatura, che prenderanno il via lunedì 1 dicembre 2025 e si protrarranno per l’intera giornata di martedì 2 dicembre 2025.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio di messa in sicurezza della viabilità locale, reso possibile grazie a un finanziamento di 1.170.000 euro proveniente dai fondi FSC (Fondi per lo Sviluppo e la Coesione) assegnati al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

I lavori, realizzati mediante una convenzione con il Genio Civile di Ragusa, sono cruciali per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico su un tratto strategico: il collegamento diretto tra la Città di Pozzallo e il casello dell’Autostrada Siracusa-Gela.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la comunità, invitando gli automobilisti alla massima prudenza durante le giornate di lunedì e martedì e a prestare attenzione alle eventuali modifiche temporanee alla circolazione che saranno adottate per consentire lo svolgimento sicuro delle operazioni di cantiere.

