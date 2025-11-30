  • 30 Novembre 2025 -
  30 Novembre 2025
Attualità | Modica

Successo per la tappa conclusiva del FOOD MAMA Festival a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Novembre 2025 – Palazzo dei Mercedari ha fatto da cornice d’eccezione all’ultima tappa del FOOD MAMA Festival, l’evento itinerante che celebra e mette in vetrina la ricchezza della tradizione culinaria locale, sapientemente reinterpretata da chef e cuochi d’eccellenza.

Modica ha accolto con entusiasmo questo sesto e conclusivo appuntamento, che si è rivelato uno dei momenti più partecipati e riusciti dell’intera rassegna. La manifestazione, dedicata alla valorizzazione dei sapori del territorio, ha offerto un “sabato di eventi e momenti eccellenti e ben realizzati”, come sottolineato nella nota diffusa in seguito al successo della giornata.

“Il risultato – dice il sindaco, Maria Monisteri – è frutto di una sinergia amministrativa e istituzionale. Sono stati ringraziati per l’impegno gli assessori Tino Antoci, Piero Armenia, Samuele Cannizzaro e Antonio Drago, il cui lavoro ha permesso di coordinare una giornata ricca di armonia e alta qualità”.

La tappa finale ha visto anche la significativa partecipazione di figure istituzionali, tra cui la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, e i rappresentanti della CNA Territoriale Ragusa, a conferma del valore che l’iniziativa riveste per l’intera provincia.

Il FOOD MAMA Festival si conferma, dunque, un appuntamento fondamentale per la promozione turistica e culturale della Sicilia sud-orientale, capace di coniugare il prestigio dei luoghi storici, come Palazzo dei Mercedari, con l’eccellenza della gastronomia locale.

584533
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

