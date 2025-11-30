Volley. La Green Sport Modica rafforza il primato, Aurora Siracusa battuta 3 a 0

Siracusa, 30 novembre 2025 – Arriva un’altra vittoria per la Green Sport Modica, la quinta consecutiva per la squadra del trio Borgese-Pellegrino e Failla nel campionato di serie D/F girone D che vince 3 a 0 contro l’Aurora Siracusa di coach Garozzo.

Alla Palestra Pino Corso le due giovani formazioni fanno entusiasmare tutto il pubblico presente giocando un buona pallavolo.

Nel primo set la compagine modicana con una buona trama di gioco riesce ad avere la meglio con il parziale di 25/16.

Galvanizzate dalla vittoria del primo set, nel secondo la squadra della contea continua ad imporre il proprio gioco sulla formazione di casa riuscendo a chiudere il set con il punteggio di 25/17.

Nel terzo set la formazione siracusana guidata da coach Garozzo prova a riaprire le sorti del match riuscendo ad accumulare un vantaggio di ben 4 punti, coach Borgese scuote le sue e Capitan Melilli & Co recependo le indicazioni riescono a recuperare lo svantaggio, il set resta sempre in bilico ma alla fine la formazione modicana chiude i conti con il punteggio di 25/21.

A fine gara il pubblico applaude le due formazioni, che ricordiamo collaborano nei campionati giovanili under 18 e under 16 femminile.

Per Capitan Melilli & Co si tratta della quinta vittoria consecutiva che rafforza il primato in classifica, per il prossimo week-end il campionato si ferma ma la squadra sarà comunque a lavoro per preparare la sfida casalinga di contro la Asd Ro.Va Volley di domenica 14 dicembre 2025.

ASD AURORA SIRACUSA 0 – GREEN SPORT MODICA 3

(16/25;17/25;21/25)

Salva