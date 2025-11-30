  • 30 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Calcio. Blitz del Modica ad Acquedolci: 0-3 e testa della classifica in coabitazione con l’Avola

Tempo di lettura: 2 minuti

ACQUADOLCESE    0

MODICA CALCIO   3

ACQUEDOLCI, 30 Novembre 2025 – Il Modica non ferma la sua marcia e conquista tre punti fondamentali in trasferta contro l’Acquadolcese, imponendosi per 0-3 al termine di una gara che ha tenuto sempre sotto controllo. Un successo che permette ai rossoblù di mister Filippo Raciti di chiudere il mese di novembre nel migliore dei modi e di mantenere la vetta della classifica del Girone B di Eccellenza in coabitazione con l’Avola.

La partita si è risolta grazie a tre reti piazzate nei momenti chiave dell’incontro, dimostrando cinismo e grande efficacia sotto porta da parte degli ospiti.

Il vantaggio arriva al 28’ del primo tempo. Un’azione ben manovrata sulla fascia si conclude con il tiro di Belluso che si insacca, portando il Modica sull’0-1.

L’Acquadolcese tenta di reagire, ma la difesa modicana si dimostra solida e ben organizzata. Quando la prima frazione sembra destinata a chiudersi con il minimo vantaggio, arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Al 45′, proprio allo scadere, il Modica trova il raddoppio: una veloce ripartenza sorprende la retroguardia locale quando Asaro crossa, Belluso fa filtro e Bonanno non sbaglia a tu per tu con il portiere, siglando l’0-2 che indirizza la gara verso i rossoblù.

Nella ripresa, l’Acquadolcese prova a rientrare in partita, ma la squadra iblea controlla il gioco senza particolari affanni. L’equilibrio si protrae fino agli ultimissimi istanti. È ancora una volta il recupero a regalare l’ultima emozione: al 90’  il Modica cala il tris con Salvatore, appena entrato, che sfrutta di testa un calcio d’angolo  e fissa il risultato sul definitivo 0-3.

Con questa vittoria, il Modica mantiene la vetta a pari merito con l’Avola, anch’esso vittorioso in questa giornata. Un testa a testa avvincente che promette scintille per il proseguo del campionato.

 

RISULTATI 12^ GIORNATA

Gioiosa  – Leonfortese   4  – 0

Giarre – Nebros  1  – 1

Leonzio – Rosmarino  2  – 1

Acquadolcese – Modica 0 – 3

Palazzolo – Messana  1  – 2

Atl. Catania – Niscemi 1 – 1

Avola – Melilli  2  -0

Mazzarrone – Vittoria 1 – 2

CLASSIFICA

Modica e Avola  31

Messana 26

At. Catania 24

Vittoria  e Leonzio 22

Gioiosa 19

Mazzarrone 18

Niscemi 17

Rosmarino 12

Nebros 11

Giarre 10

Acquadolcese e Leonfortese 7

Melilli 6

Palazzolo  5

 

© Riproduzione riservata

