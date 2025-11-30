  • 30 Novembre 2025 -
  
Pozzallo | Sport

Il pozzallese Fidone firma il personal best alla Maratona di Firenze

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

FIRENZE — 30 novembre 2025 Un’autentica impresa sportiva chiude il 2025 di Fabio Biagio Fidone, pozzallese, portacolori della BeRunners Forlì. Oggi, alla Maratona di Firenze, l’atleta siciliano ha siglato il suo nuovo Personal Best sulla distanza regina, tagliando il traguardo con un eccellente crono di 3 ore, 4 minuti e 26 secondi (3h04’26”).

La prestazione assume un valore ancora più straordinario se si considera il contesto climatico: la partenza è avvenuta sotto un rigido -2°C, con le temperature che si sono assestate a malapena sui 2°C nel corso della gara.

Il PB di Firenze non è un risultato isolato, ma il culmine di un ciclo di gara impressionante e senza precedenti: ben tre maratone corse in soli 40 giorni, tutte affrontate con incredibile determinazione e continuità.

• 19 ottobre – Napoli: 3h20’00’’ (in veste di pacer)

• 9 novembre – Ravenna: 3h13’24’’

• 30 novembre – Firenze: 3h04’26’’ NUOVO PERSONAL BEST

Un percorso di crescita costante e rapida, che testimonia la qualità degli allenamenti mirati e una gestione impeccabile dei fattori chiave: recupero, ritmo e, soprattutto, motivazione.
 “Quando dicono che non si può correre una maratona dopo l’altra…”

Fabio risponde alle obiezioni con i fatti e con una chiara filosofia di gara: “Tutto dipende dal tipo di allenamento, dalla nutrizione, dal riposo e soprattutto dalla disciplina. Ascoltare il proprio corpo è fondamentale.”

Un messaggio forte e chiaro a chi crede che la maratona non possa essere affrontata più volte in poche settimane: con metodo, responsabilità e l’attenzione necessaria, i limiti percepiti si possono superare.

Il 2025 si chiude come l’anno più intenso e ricco di risultati nella carriera sportiva di Fidone. Oltre alla “trilogia d’autunno”, il maratoneta ha completato sei maratone nell’arco dell’anno:

• Roma – marzo 2025

• Milano – aprile 2025

• Filippide Chiaramonte – agosto 2025

• Napoli – 19 ottobre 2025

• Ravenna – 9 novembre 2025

• Firenze – 30 novembre 2025

A questi risultati si aggiunge una stagione intensamente multidisciplinare, che lo ha visto impegnato in:

• 5 mezze maratone

• 5 gare da 10 km

• Diverse gare trail

• 1 triathlon sprint, 1 olimpico e 1 duathlon

Questi numeri confermano Fidone come uno degli atleti più versatili e costanti nel panorama podistico ed endurance regionale.

584598
© Riproduzione riservata

