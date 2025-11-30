  • 30 Novembre 2025 -
  • 30 Novembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Incidente stradale sulla Vittoria-Santa Croce Camerina. Ciclista ferito dopo scontro con auto

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 30 Novembre 2025 – Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle  15, sulla SP 18, al chilometro 2, nel tratto che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

L’impatto ha coinvolto una Fiat Punto e un ciclista. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Vittoria.

Il ciclista, a seguito dello scontro, è rimasto ferito. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118 Seus dalla vicina postazione di Vittoria, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni.

I rilievi di legge per stabilire le responsabilità e la dinamica dell’accaduto sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Vittoria.

 

foto Franco Assemza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

