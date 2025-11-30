  • 30 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa risolve il grattacapo Milazzo e torna alla vittoria in volata (90-88)

Gli Svincolati rintuzzano per almeno tre volte i tentativi di fuga, Ragusa si impone col brivido
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 novembre 2025 – La SuperConveniente Virtus Ragusa cancella l’amarezza per la sconfitta di domenica scorsa a Reggio e, nel derby valido per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, viene a capo di una partita tosta, battendo per 90-88 gli Svincolati Milazzo. Ragusa scappa nel primo quarto (chiuso con 35 punti a referto), sbanda e deve vincerla almeno tre volte. Prestazione sontuosa di Fabi (con 24 punti e appena due errori al tiro), grosso contributo anche da parte di Brown e Tumino, con il rimbalzo più importante della serata. La squadra di Di Gregorio può festeggiare un’altra domenica da sola in testa alla classifica.

La Virtus risolve, in apparenza, i problemi delle ultime due gare, e parte a razzo con tre triple nei primi cento secondi di partita: due portano la firma di Fabi, l’altra di Adeola. Poi spinge fino al 16-5 con un canestro a tutto del nigeriano, che si guadagna e realizza anche un libero supplementare. Viene fuori una gara ad alta intensità e ad altissimo punteggio (21-7 al 4′), in cui Milazzo inizialmente rischia di soccombere. Ma poi si adegua e con pazienza, sfruttando qualche amnesia della difesa della SuperConveniente, si riavvicina. Il parziale di 0-9 è merito, soprattutto, di Lalic e Costa. Ma Ragusa è prolifica al tiro (chiuderà il primo quarto con 6/6 nelle triple). Il ritorno di Ianelli (a lungo assente per infortunio) coincide con un canestrone di Lanzi, Brown ci mette del suo e al termine dei primi 10′ la Virtus conduce 35-24 con Adeola già in doppia cifra. La Virtus sembra in controllo, Milazzo prova a rimanere agganciata con l’esperienza di Bolletta (41-31 al 13′), poi Lalic segna col fallo di Cardinali (41-34). Sono i due canestri che danno vita alla remuntada ospite, tradotta in uno 0-10 di parziale – complice una tripla di Maiorana – che riapre completamente la contesa. Lo shock è interrotto dalla quarta bomba di Fabi, infallibile da oltre l’arco. La SuperConveniente fatica molto più rispetto all’inizio, ma colleziona viaggi in lunetta (12/14 all’intervallo) e, seppur con qualche incertezza, resiste al ritorno della formazione ospite: 49-43 al 20′

Al rientro dagli spogliatoi Tomas Rimsa scalda la mano dall’arco: due triple concesse al lungo di Milazzo, la seconda favorita dal rimbalzo offensivo di Maiorana, riportano la gara in perfetto equilibrio: 49-49. La Virtus, che ha avuto fino a 14 punti di vantaggio, deve ricominciare da zero. Lo fa affidandosi alle sue punte di diamante, specie Brown che si conquista punti e viaggi in lunetta. A spezzare l’equilibrio è nuovamente Fabi, con la tripla siderale (63-51). Lalic, però, non vuole saperne di mollare e ispira il nuovo parzialone ospite: sette punti del 10-0 mamertino portano il timbro serbo (63-61 al 26′). Con Brown e il solito Fabi la Virtus prova ad assestare un’altra spallata, ma la partita è tutta da giocare: 70-64 al 30′. Malual segna il primo canestro del quarto decisivo lo fa da oltre i 6,75 metri: 70-67 al 31′. Fabi è una sentenza: con la sesta tripla a segno riporta la Virtus sul +6. S’iscrive alla partita anche Ianelli, che stoppa Malual e chiude la transizione dall’altro lato con l’appoggio. L’azione da tre punti di Lanzi, su assist prelibato di Fabi, permette alla SuperConveniente di entrare negli ultimi 5′ con 7 punti di margine (78-71). Gli Svincolati resistono come possono, si aggrappano alla partita con tonnellate di energia, ma è ancora Fabi – con la sua lucidità proverbiale – a fare la voce grossa quando conta: altra azione da tre punti (talvolta il fallo in aggiunta a un’esecuzione da pivot) e Virtus sull’83-77. Lalic restituisce il favore, il finale è una lotteria. Peterson dalla lunetta rimette due possessi fra le squadre (87-82), a Lalic esce in modo rocambolesco la tripla del -2, Ragusa non ne approfitta e il serbo punisce ancora da lontano. Nell’ultimo attacco ragusano, concluso con un errore di Brown, Tumino fa la cosa più importante della serata, conquistando il rimbalzo d’attacco e consegnando all’americano i liberi della staffa. L’ultima tripla di Bolletta, a tempo praticamente scaduto, serve solo per le statistiche: finisce 90-88.

IL TABELLINO

Virtus SuperConveniente Ragusa-Svincolati Milazzo 90-88

Virtus SuperConveniente Ragusa: Cantone ne, Brown 25, Cardinali 2, Piscetta 2, Fabi 24, Tumino 2, Adeola 13, Peterson 14, Lanzi 6, Mancuso ne, Barracca ne, Iannelli 2. All.: Di Gregorio

Svincolati Milazzo: Maiorana 7, Malual 7, Costa 13, Spada 2, Doria ne, Lalic 33, Bolletta 10, Rimsa 11, Marangon 5, La Bua. All.: Priulla

Arbitri: Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle

Parziali: 35-24; 49-43; 70-64.

Note. Usciti per cinque falli: Malual (M)

584594
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube