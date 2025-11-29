  • 29 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | Slider

Imprenditoria modicana in lutto. E’ deceduta Enza Amore Aurnia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 Novembre 2025 – Un grave lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria modicana. Oggi è venuta a mancare  Enza Amore, creatrice insieme al marito Saro e al figlio Antonio del brand Idea Moda. Aveva 84 anni. La signora Enza è stata una pioniera dell’alta moda, aveva visto lungo quando negli anni 80, abbandonando il suo originario negozio di abbigliamento di Piazza Rizzone,  decise di scommettere su un negozio in Viale Medaglie d’Oro che proponesse solo capi di alta moda. Insieme alla sua famiglia aveva creato, successivamente, un impero della moda con l’apertura di Moda Italia e l’avvio, su iniziativa del figlio Antonio, del Polo Commerciale. Lei era il cuore pulsante, lei la donna forte, in carriera, si direbbe oggi, ha sempre tenuto le redini ben salde circondata dall’amore della sua famiglia. Gli ultimi anni non sono stati facili per la signora Enza che ha prima perso il compianto Antonio e poi il marito Saro. Era rimasta da sola ma aveva voluto continuare a fare quello che le riusciva meglio: lavorare. E così fino agli ultimi giorni della sua vita, quando, nonostante il male che la stava consumando da dentro, non mancava mai di mettersi alla guida del suo Fiat Coupè rosso per andare dietro il bancone del suo negozio, da anni trasferito in Via Sacro Cuore. Con la sua scomparsa Modica perde la lady di ferro della moda. Ci piace pensare che finalmente abbia potuto riabbracciare il suo amato Antonio dal quale era stata separata tragicamente e prematuramente. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Rtm.

 

Nella foto Enza Amore col figlio Antonio Aurnia

584470
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube