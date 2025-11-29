Boom di prenotazioni per Malta da Milano e Bergamo per aggirare il costo del caro-volo per la Sicilia

Fatta la legge, trovato l’inganno. O meglio, a volte aguzzare l’ingegno conviene per dare delle risposte a menefreghismo e arroganza. Siamo stati contattati da diverse agenzie di viaggi dopo l’articolo pubblicato nella giornata di venerdì per il caro-voli da Milano a Catania. La dritta che ci hanno dato alcuni operatori del mercato dei viaggi potrebbe essere un’interessante variante per poter risparmiare un discreto gruzzoletto di soldi, in barba a coloro che promettono voli scontati fra fine dicembre e inizio gennaio. La soluzione sarebbe quella di prenotare adesso un volo per Malta, per poi prendere il più economico dei traghetti per arrivare a Marina di Ragusa (costo 50 euro circa) e il gioco è fatto.

Procediamo con ordine. Se ancora non avete prenotato per la Sicilia e volete trascorrere le vacanze di Natale coi vostri cari ed il costo del biglietto di sola andata per Catania vi ha procurato svenimenti e collassi, niente panico. L’isola di Malta, accogliente da sempre, può essere la soluzione allo smottamento delle vostre coronarie. I biglietti di sola andata, da Milano e da Bergamo Orio, per l’aeroporto di Luqa, a pochissimi chilometri da La Valletta, sono decisamente inferiori al viaggio per Catania. L’ottanta per cento in meno, dichiarano alcuni operatori. Dall’aeroporto al porto anche con venti euro, grazie ai taxisti che sono al di fuori della pista aerea maltese (alcuni li trovate anche senza licenza, ma fate attenzione a contrattare il prezzo) e il gioco è fatto.

Per essere pignoli, abbiamo fatto anche una proiezione con Comiso da Milano, stamani, e il più economico era (sola andata) più di 220 euro.

Con 220 euro, vi pagate il biglietto per Malta, anche un giorno e un pernotto se proprio non avete fretta sull’isola dei Cavalieri e l’indomani partire per Marina di Ragusa con il catamarano più economico che sta sull’isola. E buon Natale a tutti quanti!!!

