L’Unitre e la storia della Contea di Modica

Modica, 29 Novembre 2025 – E’ stato avviato a Modica, presso la Sala delle conferenze della Fondazione Grimaldi, su iniziativa e con la organizzazione della locale Sede dell’Unitre, il preannunciato ciclo di incontri aventi per oggetto “Modica e la Contea per una storia sociale dell’area iblea (secoli XIIl-XIX)” .

Relatore il professore Giuseppe Barone, storico, socio e consigliere dell’Unitre di Modica, che, dopo il saluto e l’intervento introduttivo del presidente Enzo Cavallo, si è soffermato, sul tema dell’incontro “Sotto il segno dei Chiaramonte. La fondazione di un grande dominio signorile (1296-1392)” sottolineando per ogni passaggio, per ogni fatto e per ogni figura citata, dettagli e aspetti inediti. Su di essi si è intrattenuto suscitando grande e più che giustificato interesse fra tutti i presenti. L’incontro è stato dedicato al ruolo della famiglia dei Chiaramonte e degli 8 Conti da essa espressi, e della famiglia dei Cabrera che determinò la nascita della Contea di Modica. Nella sua relazione il prof Barone ha riferito, con l’ausilio di immagini e di scritture, fatti e verità molto dei quali ignorati dalla storia. Il tutto, frutto di ricerche accurate e mirate a scoprire aspetti sconosciuti, e di studi effettuati con passione, con competenza, con particolare attenzione e con l’obiettivo di vedere affermate le verità storiche di un territorio che amiamo e meritevole della massima attenzione. Non a caso è stato fatto riferimento, fra l’altro, alla storicità del Tribunale di Modica e alla sua fine sentenziata senza scrupoli e senza memoria.

Conclusa la sua relazione e dopo aver risposto ai tanti che hanno fatto domande sull’argomento trattato, il prof. Barone ha accennato ai futuri incontri confermando la disponibilità a trasmettere, a coloro che lo vogliono, le sue conoscenze e quanto emerso dalle sue ricerche effettuate e dagli studi ed approfondimenti fatti per conoscere e per far conoscere la Contea e la nostra città .

L’incontro si è chiuso con la soddisfazione di tutti e, alla fine, ci si è dati appuntamento a Giovedì 11 Dicembre per il secondo incontro del ciclo programmato, avente per tema “Dalla Catalogna alla Sicilia. Bernardo Cabrera dalla leggenda alla Storia”.

