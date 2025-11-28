  • 28 Novembre 2025 -
giarratana | Sport

Volley. Asd Giarratana femminile torna in casa, la maschile a Giarre

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 28 novembre 2025 – Un fine settimana di grande pallavolo attende tutti gli appassionati a Giarratana dove la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley scenderà in campo “in casa” sabato alle 17 nella palestra comunale, pronta a sfidare il Ciclope Volley Bronte. Le rossoblù, galvanizzate dalla strepitosa rimonta nel derby di domenica scorsa contro Vittoria – vittoria conquistata al tiebreak dopo uno 0-2 iniziale – sono decise a proseguire la striscia positiva e a regalare un’altra serata di emozioni ai propri tifosi. Nonostante qualche problema di organico, coach Saro Corallo ha già saputo trovare le giuste soluzioni, consapevole che la concentrazione sarà determinante contro una squadra etnea tornata alla vittoria dopo diverse battute d’arresto. “Nonostante la classifica suggerisca che siano una formazione alla nostra portata, dovremo mantenere alta l’attenzione: giocare tra le mura di casa ci impone di non commettere errori” sottolinea Corallo.
Domenica, in trasferta, sarà invece la volta della squadra maschile, impegnata nella sesta giornata del campionato di Serie C contro i Siciliani Giarre New Image. Fischio d’inizio alle 18,30 per uno scontro al vertice che promette scintille: entrambe le compagini sono a quota 12 punti in classifica, anche se Giarratana ha disputato una gara in meno rispetto agli avversari. La formazione iblea, guidata da Gianluca Giacchi, è ancora imbattuta, mentre Giarre vanta quattro vittorie su cinque match. “Serve la partita perfetta”, dichiara coach Giacchi, “solo così potremo dare continuità al nostro percorso e valorizzare il lavoro svolto finora”. A fare eco alle sue parole, il presidente Salvatore Pagano: “Mi auguro che anche questa volta ci sia una prestazione di alto livello, utile per consolidare la classifica e ribadire la forza dei nostri gruppi”.
Il clima è quello delle grandi occasioni: determinazione, spirito di squadra e voglia di emozionare il pubblico locale saranno gli ingredienti chiave per affrontare un weekend pallavolistico che promette spettacolo e passione.

© Riproduzione riservata

