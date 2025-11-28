  • 28 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Giovane modicano arrestato: ingente quantità di hashish sequestrata dai carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 Novembre 2025  – Duro colpo al traffico di droga nel Modicano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un   25enne del luogo, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto nel corso di uno specifico servizio. I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo del 25enne e della sua abitazione. Sin dai primi momenti, il giovane avrebbe mostrato segni di nervosismo e agitazione, un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri, spingendoli ad approfondire le verifiche.

La successiva e minuziosa perquisizione all’interno dell’abitazione ha dato esito positivo.

Le operazioni hanno portato al ritrovamento di una quantità ingente di sostanza: circa 750 grammi di hashish.

La droga era suddivisa in 7 “panetti”, che presentavano un incartamento particolare, studiato per simulare quello di una nota marca di cioccolata, un espediente presumibilmente adottato per occultare e dissimulare il contenuto illecito.

Oltre ai panetti, i Carabinieri hanno trovato una porzione di sostanza stupefacente non ancora confezionata; un bilancino di precisione, tipicamente usato per la pesatura e il confezionamento delle dosi e un  coltello intriso della stessa sostanza.

Il tutto era stato abilmente occultato in un contenitore cilindrico in plastica, rinvenuto su un ripiano della cucina, all’interno della mansarda in uso al 25enne.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà ora rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti per finalità di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come previsto dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata

