  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Centro commerciale ibleo e organizzazioni sindacali: confronto e accordo a Ragusa per la chiusura del 26 dicembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 novembre 2025 – Incontro tra la direzione del Centro commerciale ibleo di Raugusa, espressione delle due proprietà, rappresentate dall’avv. Carla Gurrieri e dalla dottoressa Alessia Naccari, e i rappresentanti sindacali dei lavoratori: Salvatore Scannavino per la Fisascat Cisl, Antonio Modica e Francesco Pisana per la Filcams Cgil. L’incontro, convocato per discutere la possibile apertura del Centro nella giornata del 26 dicembre 2025, si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e di reciproco rispetto. Nel corso del confronto, la direzione ha chiarito che l’ipotesi di apertura non era dettata dall’intento di penalizzare i lavoratori né di venire meno all’attenzione per il loro benessere, ma si inseriva in un più ampio percorso di rilancio e valorizzazione del Centro commerciale ibleo, che da tempo vede un forte impegno gestionale e significativi investimenti per restituirgli centralità nel tessuto economico del territorio, nel segno della sostenibilità e del rispetto delle persone. Preso atto delle osservazioni e delle legittime preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede la chiusura del Centro commerciale ibleo nella giornata del 26 dicembre 2025.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione per la decisione assunta dalla direzione, riconoscendo la volontà di trovare un punto di equilibrio tra le strategie imprenditoriali e le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, specie in giornate dal forte valore simbolico e sociale come quella di Santo Stefano. Al termine dell’incontro, le parti hanno inoltre condiviso la volontà di istituire un tavolo permanente di confronto, che si riunirà periodicamente per affrontare in modo sistematico non solo il tema delle aperture festive e straordinarie del 2026, ma anche altre questioni di interesse comune, riguardanti il benessere del personale e la qualità delle relazioni all’interno del Centro.

Le organizzazioni sindacali hanno ringraziato la direzione per la disponibilità, la trasparenza e la cordialità dimostrate durante il confronto, riconoscendo che il dialogo rappresenta uno strumento fondamentale per costruire un equilibrio virtuoso tra impresa e lavoro. Un’intesa che, nelle parole dei rappresentanti di entrambe le parti, segna un passo avanti importante verso un modello di sviluppo commerciale sostenibile, partecipato e rispettoso delle persone.

584317
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube