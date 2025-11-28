  • 28 Novembre 2025 -
Sanità | Vittoria

Asp Ragusa. Lunedì al Guzzardi di Vittoria inaugurazione nuova Risonanza Magnetica Tesla

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 28 novembre 2025 – Lunedì 1° dicembre, alle ore 11, presso l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, l’ASP di Ragusa inaugurerà ufficialmente la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, recentemente entrata in funzione e collocata in un’area strategica tra Radiologia e Pronto Soccorso. L’apparecchiatura completa il percorso di aggiornamento tecnologico del presidio, che negli ultimi mesi si è arricchito anche della nuova TAC e del Telecomandato digitale, già operativi.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento della diagnostica per immagini al servizio del territorio e nella modernizzazione delle strutture sanitarie. La cerimonia si svolgerà nel reparto di Radiologia (piano zero) alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, del sindaco di Vittoria e della deputazione iblea.

584320
© Riproduzione riservata

1 commento su “Asp Ragusa. Lunedì al Guzzardi di Vittoria inaugurazione nuova Risonanza Magnetica Tesla”

