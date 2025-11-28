  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Attualità | Vittoria

Rifiuti, quasi 250 mila euro a Vittoria, Artini: “Grande attenzione verso la città dell’assessore Francesco Colianni”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 28 Novembre 2025 – Ieri è stato approvato e reso pubblico l’elenco dei Comuni beneficiari di contributi regionali sui rifiuti. Al Comune di Vittoria è stato assegnato l’importo di 249.248,91  euro risultando il secondo comune della provincia dopo  Ragusa, ad avere il più importante contributo. “L’attività svolta dall’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, nella persona dell’assessore Francesco Colianni – spiega Giulia Artini, esperto del sindaco per il supporto nei rapporti con la regione e altri enti istituzionali, nonché nell’attività sindacale relativa alle infrastrutture ambientali ed energetiche – dimostra la grande attenzione verso la nostra città e verso tutti i comuni della Provincia di Ragusa e dell’intera isola. Pertanto, appare doveroso e necessario, un ringraziamento pubblico per il grande lavoro svolto e per la costante attenzione verso la città di Vittoria. Questa è la prova che quando si lavora in sinergia, con costanza e determinazione, i risultati arrivano nell’interesse esclusivo delle comunità. L’importante risultato, voglio sottolineare, si aggiunge alla risoluzione del problema idrico in città, allorquando a Palermo, a luglio scorso, si raggiunse l’intesa con Sicilia Acque per il vettoriamento del prezioso liquido a seguito della individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, del nuovo pozzo di Contrada Molinello. In quella occasione fu determinante l’intervento dell’assessore che sancì l’accordo tra l’ente e la predetta società. L’assessore Colianni rimane per la città di Vittoria, un punto di riferimento importante”.

584312
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube