START Group Cycling & Solidarietà: a Modica lo sport diventa aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

Modica, 27 novembre 2025 – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’aiuto reciproco. Sabato 6 dicembre 2025 la palestra START di Modica ospiterà START Group Cycling & Solidarietà, un evento che unisce allenamento, partecipazione collettiva e sostegno alle famiglie che vivono un momento di difficoltà. L’iniziativa è organizzata dalla START s.a.s. & C., in collaborazione con il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Modica, e gode del patrocinio gratuito del Comune di Modica. Al centro della giornata tre sessioni di group cycling, aperte a tutti: appassionati, sportivi o semplici curiosi che desiderano vivere un’esperienza energica e coinvolgente. La partecipazione è completamente gratuita. Ai presenti si chiede però un piccolo grande gesto: portare beni alimentari non deperibili, che saranno raccolti durante l’evento e destinati alla spesa solidale gestita dai Frati Cappuccini. Un aiuto concreto per le famiglie del territorio che affrontano situazioni di fragilità economica. «Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori – è creare un momento di sport e comunità che vada oltre l’attività fisica. Vogliamo trasformare il movimento in un gesto d’amore verso chi ogni giorno affronta difficoltà concrete». L’iniziativa non ha alcuna finalità di lucro e mira a diventare un appuntamento annuale, confermando il forte legame tra la città di Modica, lo sport e i valori della solidarietà. Un’occasione per sentirsi parte di una comunità viva e attenta, dove anche una pedalata può trasformarsi in un gesto che fa la differenza.

