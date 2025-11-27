Radici e Ali. Ragusa, giornata di commemorazione della dichiarazione di indipendenza dello Stato Albanese

Ragusa, 27 novembre 2025 – Venerdì 28 novembre dalle ore 18.00 in Piazza Libertà a Ragusa si svolgerà Radici e Ali – Giornata di commemorazione della dichiarazione di indipendenza dello Stato Albanese.

La celebrazione ricorda uno dei momenti più importanti nella storia dell’Albania: la dichiarazione di indipendenza dall’Impero Ottomano, dopo quasi cinque secoli di dominazione. Il 28 novembre del 1912 nella città di Valona (Vlora), il patriota Ismail Qemali e un gruppo di delegati provenienti da tutte le regioni albanesi proclamarono ufficialmente la nascita dello Stato Albanese indipendente. Fu issata per la prima volta la bandiera rossa con l’aquila nera a due teste, simbolo dell’unità e della libertà del popolo albanese. La giornata è un simbolo di orgoglio nazionale e unità per tutte le persone di nazionalità albanese.

Ogni anno, il 28 novembre, l’Albania e le comunità albanesi nel mondo celebrano la Festa dell’Indipendenza con cerimonie, eventi culturali, canti patriottici e sfilate, per ricordare il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per la libertà.

“La commemorazione ha un alto valore simbolico per la comunità albanese — racconta Elvira Adamo, assessora Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali, Pari Opportunità — e per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa e parteciperà alle celebrazioni. È importante condividere questa ricorrenza con una comunità molto numerosa della nostra città e dare valore e riconoscimento alle tradizioni di coloro che hanno scelto Ragusa per vivere, lavorare, costruire un nuovo futuro, diventando parte della città e del suo tessuto sociale”.

