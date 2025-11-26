  • 26 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica

Incidente al Ponte Guerrieri di Modica: Traffico in tilt

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 Novembre 2025 – Un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi, sul Ponte Guerrieri ha causato significativi disagi alla circolazione, paralizzando il traffico per diverse ore.

L’episodio, le cui cause esatte sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto nella zona del viadotto, un’arteria cruciale per la viabilità modicana. A seguito dell’impatto, si sono formate lunghe code di veicoli e forti rallentamenti che hanno interessato gli automobilisti in transito, perdurando fino al primo pomeriggio.

Per gestire l’emergenza e regolare il flusso veicolare, creando percorsi alternativi e garantendo la sicurezza, è intervenuta prontamente la Polizia. Gli agenti hanno lavorato per diverse ore al fine di alleggerire l’ingorgo e consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Al momento, non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica esatta dell’incidente e sull’eventuale coinvolgimento di persone, e dunque su possibili feriti.

Solo nel primo pomeriggio, la situazione del traffico è lentamente tornata alla normalità, permettendo agli automobilisti di riprendere regolarmente la marcia. Si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

© Riproduzione riservata

