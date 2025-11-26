  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Attualità | Comiso

Grande successo per lo screening gratuito del diabete promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 26 novembre 2025 – Si è conclusa con grande partecipazione l’iniziativa di prevenzione organizzata dal Lions Club Comiso Terra Iblea, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Lo screening gratuito, svoltosi presso l’Ipermercato Le Dune in contrada Giardinello, ha coinvolto numerosi cittadini, confermando l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione sul territorio. Guidato dal presidente Rosario Alescio, il club ha messo in campo una squadra di volontari e operatori sanitari, con in testa il responsabile di questa iniziativa Marcello Di Sanno, che con competenza e disponibilità hanno effettuato controlli glicemici, valutazioni del girovita e calcolo del Body Mass Index (BMI), fornendo informazioni preziose sulla prevenzione del diabete e dell’obesità.
L’obiettivo dell’iniziativa, parte della campagna “ La prevenzione è la prima cura”, è stato quello di promuovere uno stile di vita sano e consapevole.
Il Lions Club Comiso Terra Iblea rinnova il proprio impegno nel servire la comunità e nel diffondere la cultura della prevenzione: We Serve, sempre al fianco dei cittadini. Nella foto un momento della importante iniziativa con il presidente Alescio, il responsabile Di Sanno ed altri soci Lions.

584170
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube