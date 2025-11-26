Grande successo per lo screening gratuito del diabete promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea

Comiso, 26 novembre 2025 – Si è conclusa con grande partecipazione l’iniziativa di prevenzione organizzata dal Lions Club Comiso Terra Iblea, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Lo screening gratuito, svoltosi presso l’Ipermercato Le Dune in contrada Giardinello, ha coinvolto numerosi cittadini, confermando l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione sul territorio. Guidato dal presidente Rosario Alescio, il club ha messo in campo una squadra di volontari e operatori sanitari, con in testa il responsabile di questa iniziativa Marcello Di Sanno, che con competenza e disponibilità hanno effettuato controlli glicemici, valutazioni del girovita e calcolo del Body Mass Index (BMI), fornendo informazioni preziose sulla prevenzione del diabete e dell’obesità.

L’obiettivo dell’iniziativa, parte della campagna “ La prevenzione è la prima cura”, è stato quello di promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

Il Lions Club Comiso Terra Iblea rinnova il proprio impegno nel servire la comunità e nel diffondere la cultura della prevenzione: We Serve, sempre al fianco dei cittadini. Nella foto un momento della importante iniziativa con il presidente Alescio, il responsabile Di Sanno ed altri soci Lions.

