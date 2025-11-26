  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Aiello e Sallemi al Ministero dell’Interno: “Collaborazione istituzionale per rafforzare la sicurezza a Vittoria”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 26 novembre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello e il Senatore Salvatore Sallemi hanno incontrato a Roma, nella giornata odierna, il Capo di Gabinetto del Ministro degli Interni, la dottoressa Maria Teresa Sempreviva, e a seguire il Sottosegretario agli Interni, l’onorevole Wanda Ferro.
Gli incontri, richiesti dal Sindaco Aiello e sostenuti dal Senatore Sallemi, sulla situazione della sicurezza a Vittoria, si sono rivelati utili al fine di analizzare le richieste del Comune. In particolare: potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, interventi infrastrutturali, nuove assunzioni per il corpo della Polizia Locale, Cittadella della Legalità e potenziamento del sevizio repressioni frodi.
Il sindaco Francesco Aiello ha dichiarato : “L’incontro romano di oggi è stato proficuo e pone le basi per un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza nel territorio. Auspichiamo che gli intendimenti espressi possano tradursi in atti operativi in tempi ragionevoli, a partire dal potenziamento, come promesso, degli organici delle Forze dell’Ordine e, in particolare, della Polizia di Stato, oltre alla realizzazione del progetto della Cittadella della Legalità. Per il potenziamento del servizio repressioni frodi ospitato attualmente presso il Mercato Ortofrutticolo compulseremo altro competente Ministero. Prendiamo atto con soddisfazione della sensibilità e della disponibilità con cui il Ministero dell’Interno ha affrontato le nostre richieste, confermando attenzione e impegno verso le esigenze della nostra comunità. Vittoria rivendica attenzione e sicurezza in un momento in cui la prepotenza criminale si annida sempre di più nei gangli dell’economia locale e manifesta con prepotenza la sua prevaricazione sulla comunità. Solo attraverso un’azione corale e una visione condivisa potremo garantire a Vittoria il rispetto, la tutela e la sicurezza che i cittadini meritano”.
Il Senatore Salvo Sallemi ha aggiunto: “Ritengo proficui e positivi i vertici avuti con il sindaco presso il Ministero dell’Interno. Si apre un capitolo nuovo per il territorio che vede una collaborazione istituzionale per gli interessi della comunità. Grazie alla disponibilità del capo di gabinetto del Ministro Piantedosi, la dottoressa Maria Teresa Sempreviva, e del sottosegretario all’Interno, l’onorevole Wanda Ferro, abbiamo affrontato i principali nodi emersi negli ultimi mesi ricevendo attenzione, ascolto e impegni concreti. Impegni che vedranno, nei prossimi mesi, un rafforzamento del contingente della Polizia di Stato a Vittoria che già vede 15 unità in più rispetto alla pianta organica. Inoltre verranno vagliate le disponibilità di risorse per lo sblocco delle assunzioni della Polizia Locale ed è stato aperto un canale di concertazione sulla videosorveglianza cittadina, sulla Cittadella per la Legalità e sull’utilizzo dei beni confiscati ai fini della sicurezza urbana. L’attività di intelligence e controllo è ampiamente dimostrata dalle ultime e importanti operazioni di polizia in città. Ho esteso le medesime richieste di attenzione per tutto il territorio della provincia di Ragusa, viste le sue peculiarità. Questi confronti istituzionali segnano l’avvio di un percorso costruttivo e sono, e sarò sempre, a disposizione dell’Amministrazione Comunale per realizzare gli interessi del territorio”.

584174
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube