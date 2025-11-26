  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Modica | santa croce camerina | Sport

Calcio. Il Frigintini vince in rimonta il return match di Coppa, ma è il Santa Croce Soccer a passare il turno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Soccer 1
Frigintini Calcio 2

Ragusa, 26 novembre 2025 – Il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa ci sta prendendo gusto.
I rossoblu della Contea, infatti, dopo aver vinto il derby di campionato con lo Scicli CR, oggi nel return match del secondo turno di Coppa Italia con il Santa Croce Soccer disputato al “Biazzo” di Ragusa si sono ripetuti vincendo in rimonta, ma ad andare avanti nella competizione è la formazione del “Cigno”, che nella gara di andata disputata al “Pietro Scollo” si era imposta per 3 – 0.
Un successo che, se non è bastato per superare il turno di Coppa Italia, permette ai giovani modicani di continuare nel loro percorso di crescita e di acquisire maggiore sicurezza e autostima in vista del campionato, dove la “Di Rosa Band” dovrà lottare con il coltello tra i denti per conquistare la permanenza.
Oggi a Ragusa, i rossoblu hanno dimostrato anche carattere e determinazione e non si sono neanche abbattuti quando sono andati in svantaggio nella prima frazione di gioco quando i biancoazzurri di mister Fabio Campanaro sono riusciti a sbloccare il punteggio con una rete di Yahya.
Chiusa la prima frazione di gioco sotto di un gol, infatti, l’undici della Contea nella ripresa è sceso in campo con maggiore determinazione, riuscendo a ribaltare il punteggio a proprio favore grazie alle reti di Cicero e dell’ex Cultrera.
Una vittoria, che da morale in vista del campionato che domenica prossima a campi invertiti vedrà di fronte nuovamente le due squadre per il terzo derby stagionale valido per la decima giornata del girone D.

584178
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube