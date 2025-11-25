Opposizioni unite all’Ars: depositata la mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione Sicilia

PALERMO, 25 Novembre 2025 – È ufficiale: la coalizione di opposizione all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha formalmente depositato oggi, alle ore 15:00, una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, Renato Schifani.

L’iniziativa vede l’unione dei tre principali gruppi di opposizione: MoVimento 5 Stelle Sicilia, PD Sicilia e ControCorrente. La mozione è stata sottoscritta da tutti e 23 i deputati che compongono le rispettive formazioni.

I promotori hanno richiesto che il documento venga messo in discussione immediatamente in Aula, garantendo la possibilità di intervento a tutti i deputati.

In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il deposito, i capigruppo hanno lanciato un appello diretto a tutto il Parlamento Regionale: “Adesso lanciamo un appello a tutto il Parlamento: per una volta mettete davanti il cuore e l’interesse della Sicilia. Stacchiamo insieme la spina al peggior governo che la nostra Regione abbia mai avuto.”

L’atto formale segna un momento di forte tensione politica e apre ufficialmente il dibattito sulla tenuta della Giunta Schifani. La discussione e la successiva votazione della mozione, la cui data è attesa nelle prossime ore, determineranno il futuro della legislatura regionale.

