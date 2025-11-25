  • 25 Novembre 2025 -
  
giarratana | Sport

Volley D/F: Impresa pazzesca del Giarratana che batte a domicilio la capolista

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 25 novembre 2025 – Vittoria pesantissima del Giarratana Volley che nella serie D Femminile espugna il parquet di Vittoria in rimonta compiendo l’impresa di giornata. Le padroni di casa della Koira avevano infatti avuto fin qui un percorso netto, vincendo tutte le partite e guardando tutti dall’alto del loro primo posto. Un record spezzato da Cordeschi e compagne al termine di una vera e propria altalena di emozioni conclusesi al tie break con il 2-3 finale che vale il secondo successo consecutivo delle rossoblù. Dopo un avvio di campionato balbettante, le ragazze di coach Corallo sembrano aver ingranato e si proprongono ora come possibile rivelazione del girone. La partita contro le vittoriesi, un sestetto mix di gioventù ed esperienza rappresentata dalle sempre verdi Koritarova e Ferrigno, che lotterà fino alla fine per la promozione ma che si è dovuta arrendere nel gelo dell’impianto geodetico “Marco Verde” alla caparbietà delle giarratanesi. Piccolo appunto: far giocare partite di pallavolo in impianti privi di riscaldamento, con temperature vicine allo zero e con abbondanti chiazze di acqua e umidità sul parquet, non è proprio il massimo e rischia di provocare seri infortuni alle atlete. Per fortuna non è stato questo il caso e gli spettatori assiderati hanno comunque potuto assistere ad un bel match di pallavolo che dopo i primi due set sembrava aver preso la naturale via dei pronostici della vigilia, 2-0 per le padroni di casa senza troppe discussioni. Quando l’autista del Giarratana aveva già acceso il pullman per riportare le rossoblù a casa, avviene l’impensabile. Punto dopo punto, azione dopo azione, le ospiti di Denise Dell’Albani hanno il merito di crederci sempre e comunque e vincono il terzo set. Non è un fuoco di paglia ma la dimostrazione che nella pallavolo non c’è nulla di scontato. Trascionate da un’intramontabile Rosmina Licitra, 40 anni di cui almeno 25 spesi a schiacciare sotto rete, e dai muri di Beatrice Moschini e Graziana Pagano, le aquile rossoblù vincono con ampio margine anche il quarto set portando il match ad un inaspettato quinto. A questo punto però c’è solo una squadra in campo, il Giarratana che vince senza neanche troppi patemi anche il tie break e torna tra i monti iblei con un successo tanto insperato quanto meritato. Sabato alle 17 si torna in campo tra le mura amiche contro Bronte a caccia del tris e delle posizioni nobili della classifica. La squadra della rimonta in casa della capolista imbattuta può e deve sognare.

© Riproduzione riservata

