  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Calcio, Eccellenza. Respinto il ricorso della Messana. Confermato il successo del Modica

Tre turni di squalifica per il portiere del Modica
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo 25 novembre 2025 – Il Giudice Sportivo ha sciolto la riserva relativa al ricorso presentato dalla società Messana 1966 in seguito alla gara contro il Modica Calcio (terminata 2-3 in favore del Modica) disputata l’8 novembre scorso.
La Messana 1966 aveva richiesto la ripetizione della partita lamentando un presunto errore tecnico dell’arbitro e sostenendo che la sospensione temporanea della gara, avvenuta nel secondo tempo, avesse influito sul regolare svolgimento. Nello specifico, la società lamentava un presunto comportamento non conforme del portiere del Modica Calcio, Alejo Romano.
Il Giudice Sportivo ha analizzato gli atti ufficiali e l’integrazione al referto arbitrale, da cui è emerso quanto segue:

• La gara è stata sospesa temporaneamente per circa 8 minuti a causa del portiere Romano  che era oggetto di “continui sputi” da parte di alcuni sostenitori riconducibili alla società Messana 1966.

• L’arbitro, consultatosi con il Commissario di Campo (C.C.), ha interrotto il gioco in attesa dell’intervento della Questura, i cui agenti si sono poi posizionati in prossimità dei sostenitori responsabili.

• Nel referto è documentato che sono stati recuperati ben 12 minuti nel solo secondo tempo di gioco.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto che i fatti documentati nel referto arbitrale – che gode di fede privilegiata – non abbiano in alcun modo condizionato il regolare svolgimento della gara. Inoltre, ha stabilito che la decisione dell’arbitro in merito all’evento non può essere qualificata come “errore tecnico”.

La Decisione:

1. Respinto il ricorso presentato dalla società Messana 1966, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

2. Confermato il risultato conseguito sul campo (2-3 per la Pol. Modica Calcio).

3. Comminata la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore ROMANO ALEJO della società Modica Calcio per un “comportamento… quanto meno disdicevole e riprovevole nei confronti di alcuni calciatori avversari” avvenuto prima dell’inizio della gara (come evidenziato nel rapporto del C.C.).

584023
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube