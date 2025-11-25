Calcio, Eccellenza. Respinto il ricorso della Messana. Confermato il successo del Modica

Palermo 25 novembre 2025 – Il Giudice Sportivo ha sciolto la riserva relativa al ricorso presentato dalla società Messana 1966 in seguito alla gara contro il Modica Calcio (terminata 2-3 in favore del Modica) disputata l’8 novembre scorso.

La Messana 1966 aveva richiesto la ripetizione della partita lamentando un presunto errore tecnico dell’arbitro e sostenendo che la sospensione temporanea della gara, avvenuta nel secondo tempo, avesse influito sul regolare svolgimento. Nello specifico, la società lamentava un presunto comportamento non conforme del portiere del Modica Calcio, Alejo Romano.

Il Giudice Sportivo ha analizzato gli atti ufficiali e l’integrazione al referto arbitrale, da cui è emerso quanto segue:

• La gara è stata sospesa temporaneamente per circa 8 minuti a causa del portiere Romano che era oggetto di “continui sputi” da parte di alcuni sostenitori riconducibili alla società Messana 1966.

• L’arbitro, consultatosi con il Commissario di Campo (C.C.), ha interrotto il gioco in attesa dell’intervento della Questura, i cui agenti si sono poi posizionati in prossimità dei sostenitori responsabili.

• Nel referto è documentato che sono stati recuperati ben 12 minuti nel solo secondo tempo di gioco.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto che i fatti documentati nel referto arbitrale – che gode di fede privilegiata – non abbiano in alcun modo condizionato il regolare svolgimento della gara. Inoltre, ha stabilito che la decisione dell’arbitro in merito all’evento non può essere qualificata come “errore tecnico”.

La Decisione:

1. Respinto il ricorso presentato dalla società Messana 1966, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

2. Confermato il risultato conseguito sul campo (2-3 per la Pol. Modica Calcio).

3. Comminata la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore ROMANO ALEJO della società Modica Calcio per un “comportamento… quanto meno disdicevole e riprovevole nei confronti di alcuni calciatori avversari” avvenuto prima dell’inizio della gara (come evidenziato nel rapporto del C.C.).

