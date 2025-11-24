  • 24 Novembre 2025 -
Cronaca | Pozzallo

Panico a Pozzallo: otto bovini in strada. La gente si chiude in casa

Pozzallo, 24 Novembre 2025 – “Passeggiata” mattutina per alcuni bovini trovati nei pressi di viale Asia, fuggiti con molta probabilità da una fattoria non lontana dall’ingresso cittadino. Il tutto si è verificato stamani quando alcuni pozzallesi, sul punto di uscire per andare a scuola o a lavoro, si sono imbattuti in otto fra mucche e qualche vitello, desiderosi della scampagnata fuori porta e dell’erba più fresca da mangiare.
Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, il quale compito di rintracciare il proprietario dei suddetti è stato immediato. Nessuno si è fatto male ma se qualche vostro collega di lavoro, che abita in viale Asia, stamani, vi ha raccontato di essere arrivato in ritardo a causa della presenza di bovini sotto casa, non stava assolutamente mentendo.
Infine, da pozzallese, lasciatemi confutare un detto che modicani e ispicesi millantano da più di 150 anni. Se Pozzallo è puzzolente, anche “l’ereva” è “fitente”, da oggi non siete più autorizzati ad apostrofarci in questo modo. Lasciando lo spiazzo praticamente senza fili d’erba, il prodotto ruminato è senza dubbio di primissima qualità, alla faccia di modicani e ispicesi!

 

© Riproduzione riservata

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
