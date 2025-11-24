  • 24 Novembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo: Sud Chiama Nord sollecita l’Amministrazione per il bando “Risorse in Comune”

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 24 Novembre 2025 – Il gruppo politico “Sud chiama Nord” ha inviato in data odierna una comunicazione ufficiale (PEC) all’Amministrazione Comunale di Pozzallo, guidata dal Sindaco Roberto Ammatuna, per sollecitare la partecipazione a un’importante opportunità di finanziamento nazionale.

L’oggetto della richiesta è il bando Risorse in Comune”, promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e attualmente al centro di una campagna pubblicitaria su scala nazionale.

Il bando è specificamente destinato ai Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, categoria in cui rientra Pozzallo. L’iniziativa mette a disposizione un totale di cento milioni di euro con l’obiettivo di sostenere il rinnovamento degli enti locali.

Il Ministero ha dichiarato che i fondi sono finalizzati a: valorizzare il capitale umano, riqualificare gli spazi e gli strumenti di lavoro, sviluppare soluzioni tecnologiche per incrementare la capacità amministrativa e l’efficienza degli enti.

Il gruppo “Sud chiama Nord” ha voluto sottolineare l’importanza di non lasciarsi sfuggire questa occasione, ricordando che la scadenza del bando è fissata per il prossimo 10 dicembre.

L’invito rivolto al Sindaco e alla Giunta comunale è quello di agire rapidamente per predisporre un progetto che possa attingere a queste risorse. Tale finanziamento è visto come cruciale per rafforzare l’efficienza amministrativa e migliorare la gestione dell’Ente, specialmente in considerazione della nota carenza di personale che affligge molti Comuni.

Il gruppo ha espresso fiducia nell’operato della Giunta, concludendo con un apprezzamento: “Confidiamo che, grazie all’impegno e alla capacità già dimostrata dal Sindaco Ammatuna nel reperire risorse utili alla crescita della città, il Comune possa partecipare attivamente a questa opportunità di finanziamento, a beneficio della comunità locale.”

583891
© Riproduzione riservata

