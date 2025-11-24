  • 24 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, Sicurezza: Il Sindaco a Roma per incontrare il Ministro dell’Interno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Vittoria, 24 novembre 2025 – Si terrà mercoledì 26 novembre al Palazzo del Viminale l’incontro tra il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il confronto servirà per affrontare il tema della sicurezza in città. Alla riunione sarà presente anche il senatore Salvo Sallemi, che ha svolto un ruolo concertato nel creare il contatto istituzionale.
Nel corso dell’appuntamento il Sindaco Aiello illustrerà le principali criticità legate alla sicurezza urbana e presenterà le richieste dell’Amministrazione comunale per ottenere un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio.
“Finalmente si terrà l’ atteso incontro sulla sicurezza urbana. Ringrazio il Ministro Piantedosi per la disponibilità e il senatore Sallemi per il supporto che ha reso possibile questo incontro indifferibile. La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra comunità. Porterò sul tavolo del Ministro tutte le istanze dei cittadini e la necessità di interventi concreti per garantire una città più sicura e vivibile. Auspico un potenziamento effettivo delle forze dell’ordine e della Polizia Locale e altre misure a tutela del presidio del territorio. Vittoria aspetta risposte chiare e impegni immediati”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

583885
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube