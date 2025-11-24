Vittoria, Sicurezza: Il Sindaco a Roma per incontrare il Ministro dell’Interno



Vittoria, 24 novembre 2025 – Si terrà mercoledì 26 novembre al Palazzo del Viminale l’incontro tra il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il confronto servirà per affrontare il tema della sicurezza in città. Alla riunione sarà presente anche il senatore Salvo Sallemi, che ha svolto un ruolo concertato nel creare il contatto istituzionale.

Nel corso dell’appuntamento il Sindaco Aiello illustrerà le principali criticità legate alla sicurezza urbana e presenterà le richieste dell’Amministrazione comunale per ottenere un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio.

“Finalmente si terrà l’ atteso incontro sulla sicurezza urbana. Ringrazio il Ministro Piantedosi per la disponibilità e il senatore Sallemi per il supporto che ha reso possibile questo incontro indifferibile. La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra comunità. Porterò sul tavolo del Ministro tutte le istanze dei cittadini e la necessità di interventi concreti per garantire una città più sicura e vivibile. Auspico un potenziamento effettivo delle forze dell’ordine e della Polizia Locale e altre misure a tutela del presidio del territorio. Vittoria aspetta risposte chiare e impegni immediati”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

