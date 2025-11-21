L’introspezione di Saro Cannizzaro. Il caso della “Famiglia nel Bosco”, il quadro inquietante

Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila di allontanare i tre figli della famiglia anglo-australiana Trevallion-Birmingham, trasferendoli con la madre in una comunità educativa, solleva un dibattito profondo che va oltre la semplice applicazione della legge, toccando la sfera dei diritti individuali, della libertà educativa e della tutela minorile.

La decisione del Tribunale, presieduto da Cecilia Angrisano, si basa sul principio della tutela dell’integrità fisica e psichica dei minori, considerato un diritto primario e inalienabile. La documentazione prodotta dai giudici è estremamente tecnica e specifica. Si parte dalle criticità strutturali (la casa è definita un “rudere fatiscente e privo di utenze”, senza infissi, rifiniture e con la “assoluta assenza di impianti elettrico e idrico/sanitario”), si prosegue con la sicurezza e la salute (viene invocata la presunzione ex lege di pericolo a causa della mancanza di agibilità e collaudo statico. Vengono citati pericoli specifici come il rischio sismico, l’assenza di prevenzione incendi e problemi igienico-sanitari legati all’umidità, che potrebbero portare a patologie polmonari) si conclude con la causa scatenante (il caso è emerso inizialmente a seguito di un ricovero per intossicazione da funghi, un evento che ha acceso i riflettori su uno stile di vita giudicato potenzialmente pericoloso.

Dal punto di vista della legge italiana, la mancata abitabilità e la palese assenza di standard igienico-sanitari e di sicurezza (soprattutto in termini sismici e antincendio) costituiscono una grave negligenza oggettiva che può facilmente configurare il “grave pregiudizio” per il minore. I giudici non mettono in discussione l’amore dei genitori, ma la loro capacità di garantire un ambiente di vita sicuro secondo gli standard minimi imposti dalla società e dalla normativa.

I genitori, sostenuti da una petizione online con quasi 31.000 firme e da molti opinionisti, difendono la loro scelta come un “stile di vita non convenzionale” dettato dal desiderio di vivere a contatto con la natura.

Il padre, Nathan, esprime un profondo senso di ingiustizia, sostenendo che l’allontanamento distrugge la felicità della famiglia in un luogo “dove c’è felicità, dove la famiglia vive felice, nella natura”.

L’avvocato Giovanni Angelucci parla di una “valanga di inesattezze” nell’ordinanza, affermando che il sedicente “rudere” avrebbe un certificato di abitabilità e che il Tribunale avrebbe ignorato le relazioni difensive, basandosi su un vecchio rapporto dei Carabinieri.

Il Sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, conferma di aver offerto alla famiglia una casa completamente attrezzata nel centro abitato, rifiutata dai genitori perché in contrasto con i loro principi (uso di acqua trattata con cloro, energia elettrica, ecc.). Ciò suggerisce che la criticità non è la povertà, ma una scelta radicale di vita off-grid.

Questo è il nodo etico del dibattito. La Costituzione garantisce la libertà di educazione e di scelta di vita. Tuttavia, il diritto di autodeterminazione dei genitori si scontra con il “superiore interesse del minore” (richiamato anche dalle convenzioni internazionali), che non è solo diritto all’affetto, ma anche alla salute, alla sicurezza, all’istruzione e a un ambiente di sviluppo adeguato. La scelta di vita off-grid non è illegale, ma quando le sue conseguenze violano i parametri minimi di sicurezza abitativa e igiene, l’intervento dello Stato (tramite il Tribunale dei Minorenni) diventa un obbligo.

La domanda che mi pongo è: “Chi ha torto e chi ha ragione?”. E’, a mio avviso, troppo semplicistica per un caso così complesso.

Agendo in base a perizie che attestano un pericolo oggettivo e oggettivabile per la salute e l’incolumità dei bambini (condizioni abitative, rischio sismico, igiene), il Tribunale ha applicato la legge che mira a proteggere i soggetti più vulnerabili.

I Genitori hanno una ragione esistenziale: la loro battaglia è per il diritto di scegliere un modello educativo e di vita alternativo, che la comunità dei sostenitori apprezza.

La soluzione adottata — il trasferimento dei minori con la madre in una comunità educativa per un periodo di osservazione — appare come una misura calibrata, volta a non interrompere il legame affettivo (preservando l’integrità psichica) pur garantendo che i bambini vivano in un ambiente igienicamente e strutturalmente sicuro.

L’esito del ricorso in Corte d’Appello e l’analisi dei documenti da parte dell’avvocato Angelucci (in particolare il presunto certificato di abitabilità) saranno cruciali per determinare se il “quadro inquietante” descritto dal TAR fosse reale o se il Tribunale abbia eccessivamente penalizzato una scelta di vita atipica. La Curatrice Speciale, avvocato Marika Bolognese, ha già garantito che la sua azione è orientata al ricongiungimento totale del nucleo familiare non appena le criticità saranno superate.

