Sabato su Rai uno alle 12:30 la puntata di Linea Verde Italia dedicata a Scicli e ai luoghi di Montalbano

Scicli, 21 novembre 2025 – “Linea Verde Italia”, il programma di Rai 1 dedicato all’innovazione e alla sostenibilità condotto da Monica Caradonna e Tinto, farà tappa a Scicli, Modica e Ragusa, sabato 22 novembre alle 12:30.

Il programma Tv guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei progetti e delle innovazioni ambientali nelle città italiane, che guardano all’ambiente come risorsa strategica per un futuro più sostenibile.

Tema della puntata i luoghi del Commissario Montalbano. A favorire la presenza in città della trasmissione, che supera il 20 per cento di share e i due milioni di telespettatori, la Scicli Film Commission.

