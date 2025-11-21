  • 21 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Novembre 2025 -
Attualità | Scicli

Sabato su Rai uno alle 12:30 la puntata di Linea Verde Italia dedicata a Scicli e ai luoghi di Montalbano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 novembre 2025 – “Linea Verde Italia”, il programma di Rai 1 dedicato all’innovazione e alla sostenibilità condotto da Monica Caradonna e Tinto, farà tappa a Scicli, Modica e Ragusa, sabato 22 novembre alle 12:30.

Il programma Tv guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei progetti e delle innovazioni ambientali nelle città italiane, che guardano all’ambiente come risorsa strategica per un futuro più sostenibile.

Tema della puntata i luoghi del Commissario Montalbano. A favorire la presenza in città della trasmissione, che supera il 20 per cento di share e i due milioni di telespettatori, la Scicli Film Commission.

583655
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube