Modica, consegnata la bandiera EcoSchool al plesso “Piano Ceci”. Assessore Cannizzaro: “La sostenibilità cresce nelle nostre scuole”

Modica, 21 Novembre 2025 -È stata una cerimonia carica di emozione e significato quella che si è svolta al plesso Piano Ceci dell’Istituto Santa Marta-Ciaceri, dove l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro ha consegnato ufficialmente la Bandiera EcoSchool, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato ai percorsi di educazione ambientale nelle scuole. «Affermando di avere scritto una pagina significativa del nostro impegno per l’educazione ambientale e la sostenibilità, ho introdotto la cerimonia di consegna della bandiera EcoSchool», ha dichiarato Cannizzaro, sottolineando il valore di un percorso che a Modica sta coinvolgendo un numero crescente di istituti. Nei mesi scorsi, infatti, l’Assessorato all’Ecologia – attraverso il proprio ufficio – ha dato vita a una vera e propria “regia cittadina” per accompagnare tutte le scuole nel programma EcoSchool, un iter strutturato in sette passaggi fondamentali che culminano nell’ottenimento della Bandiera Verde. Un lavoro corale, condiviso con dirigenti, insegnanti e studenti, che oggi porta i primi risultati concreti: tre le scuole modicane che hanno già ottenuto la certificazione – Santa Marta-Ciaceri, Giacomo Albo e Raffaele Poidomani – mentre altre stanno completando il percorso. La mattinata al Piano Ceci è stata animata dai bambini, veri protagonisti della giornata, che hanno proposto canti, coreografie, piccoli spettacoli e persino un TG Green realizzato interamente da loro. Un entusiasmo che si accompagna a una sorprendente maturità sul tema della sostenibilità. La conquista della Bandiera EcoSchool da parte del plesso Santa Marta-Ciaceri arriva al termine di un progetto solido e continuativo: un orto sociale curato dagli alunni e una serra didattica attiva già da tempo rappresentano strumenti concreti attraverso cui i più piccoli imparano ogni giorno il valore del rispetto dell’ambiente. La dirigente scolastica ha ricevuto la bandiera dalle mani dell’assessore Cannizzaro, issandola poi nel cortile insieme agli studenti. Presenti anche gli assessori Piero Armenia e Concetta Spadaro, invitati per condividere un momento di festa ma anche di forte impegno civico. «Questo risultato non è un gesto simbolico – ha concluso Cannizzaro – ma il frutto di un lavoro quotidiano che vede l’amministrazione di Modica impegnata a formare cittadini responsabili e consapevoli. L’educazione ambientale non deve essere un impegno episodico, ma un percorso costante. Modica ha dato un segnale forte: la sostenibilità vive e cresce nelle nostre scuole, nei nostri bambini, nella nostra comunità». Un messaggio chiaro, che guarda al futuro della città partendo dalle nuove generazioni.

