  21 Novembre 2025
  21 Novembre 2025
Cronaca | Vittoria

Vittoria. Controllo congiunto su struttura per anziani di Vittoria: smentite le immagini circolate sui social

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 21 novembre 2025 – Una segnalazione diffusa sui social, accompagnata da immagini che denunciavano presunte condizioni igienico-assistenziali critiche all’interno di una casa di cura per anziani nel territorio di Vittoria, ha attivato nelle scorse ore un intervento immediato e congiunto da parte delle istituzioni competenti.
A seguito della segnalazione, i Servizi Sociali del Comune di Vittoria hanno avviato le verifiche preliminari. Su tale impulso, i Carabinieri del NAS – guidati dal comandante Michele Torchiano – hanno coordinato l’intervento, predisponendo un sopralluogo simultaneo che ha coinvolto l’ASP di Ragusa, attraverso il personale del Distretto socio-sanitario, il SIAV e un dirigente medico dell’Ospedale di Modica con relativo supporto infermieristico, insieme alla Polizia Locale.
Tutti i 15 ospiti presenti sono stati sottoposti a visita clinica e le condizioni generali della struttura sono state oggetto di verifica puntuale. Dall’attività ispettiva non sono emersi elementi riconducibili a quanto pubblicato online: la segnalazione è risultata infondata, così come le immagini diffuse, prive di riferimenti verificabili e potenzialmente alterate o decontestualizzate.
L’azione rapida e coordinata ha consentito di rassicurare immediatamente famiglie e comunità, confermando la solidità del sistema di vigilanza che vede operare congiuntamente forze dell’ordine, servizi sanitari e amministrazione comunale. Si ribadisce inoltre l’importanza di evitare la diffusione di contenuti non verificati, che possono generare allarme ingiustificato e danneggiare la percezione del lavoro svolto quotidianamente dalle strutture assistenziali del territorio.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

