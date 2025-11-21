Ispica. I Consiglieri Galifi e Milana (Grande Sicilia – MPA): il Consiglio voti subito importanti variazioni di bilancio

Ispica, 21 novembre 2025 Il coordinamento cittadino di Grande Sicilia – MPA Ispica rende noto che oggi il Consigliere comunale Salvatore Milana ha inviato una PEC al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’intero Consiglio Comunale per sollecitare la trasmissione immediata delle variazioni di bilancio ancora ferme negli uffici.

Si tratta di atti fondamentali legati a finanziamenti esterni che servono a garantire servizi essenziali per le fasce più deboli e opere pubbliche strategiche. Secondo i Consiglieri Angelo Galifi e Salvatore Milana, è inaccettabile che somme di tale importanza restino bloccate, con il rischio concreto di rallentare interventi vitali per la città.

Con questa iniziativa, il gruppo Grande Sicilia – MPA Ispica dimostra da subito di essere di nuovo pienamente operativo, dopo il reintegro del Sindaco e dei Consiglieri comunali in seguito alla sospensiva concessa dal TAR di Catania.

Riteniamo, infatti, che la città deve sentire di poter contare sulle proprie istituzioni e che queste, nonostante la mozione di sfiducia votata il 12 novembre, continuino a lavorare con determinazione in attesa della decisione definitiva dei giudici.

Ribadiamo che la nostra priorità è e resta una: difendere gli interessi di Ispica e garantire che nessuna manovra politica blocchi servizi, investimenti e programmazioni essenziali per lo sviluppo della comunità.

In questo spirito di responsabilità, rivolgiamo un appello anche ai colleghi consiglieri di opposizione: su questioni così delicate e decisive, riteniamo fondamentale unire gli sforzi. Invitiamo dunque tutte le forze politiche a farsi promotrici di quella concretezza che consente di superare le contrapposizioni e di portare vantaggi reali a Ispica.

Quando si tratta di tutelare servizi fondamentali, sostenere le famiglie e garantire investimenti strategici, la collaborazione istituzionale diventa non solo auspicabile, ma doverosa.

