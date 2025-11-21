Modica. L’aula degli “Assenti ingiustificati” presso la “Ciaceri”. Installazione artistica di Rosa Cerruto

Modica, 21 novembre 2025 – All’interno della sede storica dell’istituto comprensivo “S. Marta – E. Ciaceri”, in corso Garibaldi, prende forma un luogo sospeso: un’aula vuota e allo stesso tempo colma di presenze invisibili. È l’aula dedicata ai bambini che non hanno potuto esercitare il loro diritto allo studio, ai piccoli cui è mancata la possibilità più semplice e più rivoluzionaria: sedersi tra i banchi e imparare.

Con la sua installazione, Rosa Cerruto trasforma lo spazio scolastico in un atto poetico e civile. Un’aula che, attraverso il suo silenzio, racconta storie e desideri a cui nessuno ha dato voce.

In occasione della manifestazione “Strisce di pace”, l’opera sarà eccezionalmente aperta al pubblico il 22 novembre, dalle 17:00 alle 20:00.

Un invito ad entrare, osservare, riflettere, e a restituire voce a chi voce non ha.

