Attualità | Modica

Modica. L’aula degli “Assenti ingiustificati” presso la “Ciaceri”. Installazione artistica di Rosa Cerruto

Modica, 21 novembre 2025 – All’interno della sede storica dell’istituto comprensivo “S. Marta – E. Ciaceri”, in corso Garibaldi, prende forma un luogo sospeso: un’aula vuota e allo stesso tempo colma di presenze invisibili. È l’aula dedicata ai bambini che non hanno potuto esercitare il loro diritto allo studio, ai piccoli cui è mancata la possibilità più semplice e più rivoluzionaria: sedersi tra i banchi e imparare.

Con la sua installazione, Rosa Cerruto trasforma lo spazio scolastico in un atto poetico e civile. Un’aula che, attraverso il suo silenzio, racconta storie e desideri a cui nessuno ha dato voce.

In occasione della manifestazione “Strisce di pace”, l’opera sarà eccezionalmente aperta al pubblico il 22 novembre, dalle 17:00 alle 20:00.
Un invito ad entrare, osservare, riflettere, e a restituire voce a chi voce non ha.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

