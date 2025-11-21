  • 21 Novembre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli. La Bandiera Verde Eco-schools dello sviluppo sostenibile sventola al plesso De Amicis dell’istituto Dantoni

È il secondo anno consecutivo
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 novembre 2025 – Per il secondo anno consecutivo sventola la Bandiera Verde Eco-schools dal balcone del plesso De Amicis dell’istituto comprensivo Dantoni di Scicli. Ed è la Bandiera del programma internazionale della Fee, la Foundation for Environmental Education, che ha assegnato la Bandiera Blu a Sampieri.

Stamani, alla presenza del sindaco Mario Marino, la preside Gabriella La Marca, dirigente dell’Istituto Dantoni di Scicli, accanto alle volontarie del Wwf Salva Caravello e Valeria Arrabito e alla referente del progetto Eco-Schools, l’insegnante Francesca Manenti, ha esposto la bandiera, che si affianca a quelle istituzionali, al termine di una cerimonia festosa che ha visto protagonisti gli entusiasti alunni della scuola.

Gli studenti della Primaria De Amicis dell’Istituto hanno partecipato infatti al programma internazionale Eco Schools, collaborando con gli operatori e i volontari del Wwf durante il periodo estivo per la tutela dei nidi di tartaruga caretta caretta nei lidi Bruca, Arizza e Spinasanta.

Nei mesi scorsi la Fee, la Foundation for Environmental Education, ha assegnato per il secondo anno la Bandiera Blu a Sampieri e una quota di merito è tributata al lavoro collaterale della scuola che ha concorso al punteggio lusinghiero del mare di Scicli nella classifica nazionale.

Gli alunni della scuola primaria, guidati dai propri insegnanti e dall’Eco-comitato in collaborazione con personale ATA, genitori, amministrazione comunale e associazioni presenti sul territorio, hanno svolto i sette Passi previsti dal programma Eco-schools sui temi della raccolta differenziata e del riciclo, ossia una serie di misure attentamente progettate per aiutare le scuole a massimizzare il successo delle loro pratiche di sostenibilità.

Protagonisti musicali dell’evento gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° grado Miccichè-Lipparini guidati dai professori Di Tommasi e Platania, che hanno regalato al pubblico un momento di grande emozione e orgoglio, unendo musica, impegno e valori di cittadinanza attiva.

© Riproduzione riservata

