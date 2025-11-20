Ribaltone ad Ispica: il TAR accoglie il ricorso del Sindaco Leontini, sospesa la sfiducia

CATANA/ISPICA (RG) – Colpo di scena nella politica locale di Ispica. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso una decisione cruciale che ribalta momentaneamente gli equilibri comunali: è stato accolto il ricorso del sindaco Innocenzo Leontini e, in particolare, la richiesta di sospensiva relativa all’atto di sfiducia votato dalla maggioranza consiliare.

La decisione del TAR comporta l’immediata sospensione degli effetti della mozione di sfiducia. Di conseguenza, il Sindaco Leontini, che era stato estromesso dalla sua carica, resta in carica e continuerà a esercitare le sue funzioni.

La sospensiva è valida fino al prossimo 16 dicembre, data in cui è stata fissata la camera di consiglio per discutere nel merito la questione e prendere una decisione definitiva sulla validità e l’efficacia dell’atto di sfiducia. Questa pronuncia rappresenta un significativo punto a favore del Primo Cittadino, che aveva impugnato la mozione di sfiducia votata dalla maggioranza del Consiglio Comunale.

La politica di Ispica vive ora un periodo di incertezza e attesa. La macchina amministrativa è temporaneamente riaffidata al Sindaco Leontini in attesa del pronunciamento definitivo del TAR.

Il 16 dicembre sarà la data chiave per capire se la sfiducia sarà confermata, portando all’automatica decadenza del Sindaco e all’insediamento di un commissario prefettizio, o se la mozione verrà definitivamente annullata.

