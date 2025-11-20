  • 20 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basaki Judo Ragusa in luce a Roma ai campionati italiani

ALessia Migliorisi ha conquistato la medaglia d'oro
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 novembre 2025 – La scuola Basaki judo di Ragusa ancora una volta in vetrina. Domenica scorsa a Roma, infatti, si è svolta la finale del campionato italiano di judo A2. La Basaki ha partecipato alla competizione con Alessia Migliorisi riuscendo a conquistare la medaglia d’oro che ha anche significato la possibilità di ottenere il titolo di campionessa italiana nella propria categoria. Grande la soddisfazione manifestata dal maestro Salvo Baglieri che elogia la volontà della piccola Alessia di andare sempre avanti, anche quando ci si è trovati a fare i conti con momenti meno brillanti. “E’ questa la caratteristica principale del judo – sottolinea il maestro Baglieri – se cadi ti rialzi sempre. E, in ogni caso, dobbiamo dire che il movimento di questa disciplina sportiva sta facendo registrare importanti passi avanti in provincia di Ragusa. Infatti, esprimo grande soddisfazione per tutto il judo ibleo. Rilevo che la nostra, insieme alle altre scuole di judo di Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria, sta riscuotendo grandi risultati. E questo significa proseguire tutti insieme per crescere e progredire. Sempre più in alto. Questo è il senso del judo e, poi, in fondo, questo è il senso della vita”

© Riproduzione riservata

