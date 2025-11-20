  • 20 Novembre 2025 -
giarratana | Sport

L’Asd Giarratana Volley maschile ospita il Messina, la squadra femminile va a Vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 20 novembre 2025 – “Sarà una bella partita, una sfida di quelle intense, di quelle che più piacciono a noi allenatori. Ci stiamo preparando con attenzione. Sapendo che di fronte troveremo un avversario di notevole spessore”. Così Gianluca Giacchi, l’allenatore dell’Asd Giarratana Volley maschile, che milita nel campionato di Serie C, che, sabato alle 19, tra le mura amiche, nella palestra comunale, ospiterà il Team Volley Messina. I rossoblù sono reduci da tre successi di fila, l’ultimo domenica scorsa a Pedara, e vogliono ancora incrementare il proprio bottino. Dall’altra parte della rete i peloritani, che di punti ne hanno sei, frutto di due successi su tre gare disputate, e con un roster di tutto rispetto. “Troveremo come avversari giocatori che non si discutono – ancora coach Giacchi – che renderanno la sfida ancora più stimolante”. Il presidente Salvatore Pagano lancia un appello al pubblico: “E’ il momento di fare sentire tutto il nostro calore a questo gruppo. Mi aspetto le gradinate stracolme per trascinare i ragazzi verso un successo che potrebbe dare un senso importante a questa prima parte della nostra stagione”.
Sempre sabato, ma in trasferta, con inizio alle 19,30, nel campionato di Serie D femminile, il sestetto allenato da Saro Corallo marcherà visita a Vittoria sul terreno di gioco dell’Asd Koira Volley. Rinfrancate dal successo ottenuto domenica scorsa contro la Juvenilia Catania, le atlete dell’Asd Giarratana Volley cercheranno di fare del loro meglio per portare a casa dei punti contro un avversario che, dopo tre giornate, occupa la posizione di vicecapolista. “Avremo qualche problema di organico – afferma coach Corallo – ma, come sempre, ci daremo da fare per riuscire a gestire la partita nella maniera più accorta possibile. Ci siamo date da fare con lungimiranza e, pur sapendo di trovarci di fronte a un gruppo collaudato, giocheremo per tentare di proseguire lungo il nostro percorso di crescita”.

© Riproduzione riservata

