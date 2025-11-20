  • 20 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Novembre 2025 -
Politica regionale

Dc. 50 emendamenti alla finanziaria per il sociale, la cultura e il lavoro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 20 novembre 2025 – Il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana ha depositato oltre 50 emendamenti al disegno di legge di manovra finanziaria regionale. Le proposte, che spaziano dalla natura ordinamentale a quella strettamente finanziaria, sono state presentate alla Commissione Bilancio con l’obiettivo di sostenere e rilanciare settori strategici della vita economica e sociale della Regione Siciliana. Il Gruppo DC esprime profonda soddisfazione e ringrazia il Presidente della Regione per aver espresso il suo appoggio su diversi provvedimenti fondamentali per il futuro della Sicilia. I principali interventi proposti e sostenuti riguardano: CRIAS, ovvero misure di sostegno concreto per le piccole realtà artigianali e agricole dell’Isola, valorizzando le norme relative alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane e Agricole Siciliane; Forestali, con l’aumento delle giornate lavorative per i lavoratori del settore forestale, una categoria essenziale per la tutela e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio; diritto allo Studio con l’istituzione di borse di studio mirate per gli specializzandi delle aree sanitarie non mediche, in particolare veterinari, biologi, farmacisti, chimici e fisici, investendo sul capitale umano in ogni campo del sapere; Scuola e Formazione con l’introduzione della figura professionale del pedagogista nelle scuole, un tassello fondamentale per il supporto psicopedagogico degli alunni; Sociale e Autismo con l’istituzione dei centri “Dopo di Noi” dedicati in particolare alle persone affette da spettro autistico, garantendo loro e alle loro famiglie un futuro dignitoso e l’assistenza necessaria; Cultura con il sostegno ai teatri amatoriali, un tassello importante per chi vuole fare cultura soprattutto nei piccoli centri. “L’impegno del nostro Gruppo è stato massimo per garantire che la manovra finanziaria non sia solo un esercizio contabile, ma un vero e proprio strumento di sviluppo e giustizia sociale,” afferma l’Onorevole Ignazio Abbate. “Questi emendamenti sono solo alcuni dei tanti altri che hanno già avuto parere favorevole nelle commissioni di merito che ci auguriamo possano essere approvati in Commissione Bilancio e successivamente in Aula.” Il Gruppo Parlamentare DC continuerà a seguire da vicino l’iter in Commissione Bilancio. “Sarà cura nostra dare ampia e tempestiva comunicazione pubblica di tutti i provvedimenti man mano che otterranno l’approvazione in Commissione, insieme ad altri emendamenti di grande rilevanza già depositati”.

583457
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube