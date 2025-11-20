Dc. 50 emendamenti alla finanziaria per il sociale, la cultura e il lavoro

Palermo, 20 novembre 2025 – Il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana ha depositato oltre 50 emendamenti al disegno di legge di manovra finanziaria regionale. Le proposte, che spaziano dalla natura ordinamentale a quella strettamente finanziaria, sono state presentate alla Commissione Bilancio con l’obiettivo di sostenere e rilanciare settori strategici della vita economica e sociale della Regione Siciliana. Il Gruppo DC esprime profonda soddisfazione e ringrazia il Presidente della Regione per aver espresso il suo appoggio su diversi provvedimenti fondamentali per il futuro della Sicilia. I principali interventi proposti e sostenuti riguardano: CRIAS, ovvero misure di sostegno concreto per le piccole realtà artigianali e agricole dell’Isola, valorizzando le norme relative alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane e Agricole Siciliane; Forestali, con l’aumento delle giornate lavorative per i lavoratori del settore forestale, una categoria essenziale per la tutela e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio; diritto allo Studio con l’istituzione di borse di studio mirate per gli specializzandi delle aree sanitarie non mediche, in particolare veterinari, biologi, farmacisti, chimici e fisici, investendo sul capitale umano in ogni campo del sapere; Scuola e Formazione con l’introduzione della figura professionale del pedagogista nelle scuole, un tassello fondamentale per il supporto psicopedagogico degli alunni; Sociale e Autismo con l’istituzione dei centri “Dopo di Noi” dedicati in particolare alle persone affette da spettro autistico, garantendo loro e alle loro famiglie un futuro dignitoso e l’assistenza necessaria; Cultura con il sostegno ai teatri amatoriali, un tassello importante per chi vuole fare cultura soprattutto nei piccoli centri. “L’impegno del nostro Gruppo è stato massimo per garantire che la manovra finanziaria non sia solo un esercizio contabile, ma un vero e proprio strumento di sviluppo e giustizia sociale,” afferma l’Onorevole Ignazio Abbate. “Questi emendamenti sono solo alcuni dei tanti altri che hanno già avuto parere favorevole nelle commissioni di merito che ci auguriamo possano essere approvati in Commissione Bilancio e successivamente in Aula.” Il Gruppo Parlamentare DC continuerà a seguire da vicino l’iter in Commissione Bilancio. “Sarà cura nostra dare ampia e tempestiva comunicazione pubblica di tutti i provvedimenti man mano che otterranno l’approvazione in Commissione, insieme ad altri emendamenti di grande rilevanza già depositati”.

Salva