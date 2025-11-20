  • 20 Novembre 2025 -
Cronaca

Agricoltore di 62 anni muore schiacciato dal trattore: inutile ogni soccorso

Tempo di lettura: 2 minuti

Menfi (Agrigento) 20 novembre 2025 – Tragedia nelle campagne di Menfi, dove un agricoltore di 62 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto in un podere di contrada Cinquanta, a pochi chilometri dal centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si sarebbe improvvisamente capovolto, travolgendo l’uomo e schiacciandolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Menfi, che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del ribaltamento e verificare le condizioni del mezzo agricolo. Da tempo enti e associazioni di categoria denunciano la “strage silenziosa” che continua a consumarsi nei campi siciliani e in tutta Italia, spesso legata all’uso di trattori obsoleti o privi dei dispositivi di sicurezza previsti dalle normative. L’episodio di Menfi riaccende i riflettori sulla necessità di investire nella messa a norma dei mezzi e nella formazione degli operatori agricoli.

© Riproduzione riservata

