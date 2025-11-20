  • 20 Novembre 2025 -
Vittoria

Il Food Mama Fest va in scena a Vittoria il 22 e il 23 novembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 20novembre 2025 – La manifestazione di promozione agro alimentare sta riscuotendo enormi consensi come è stato possibile registrare nei comuni in cui si sono svolte le due giornate ricche di appuntamenti. Ad oggi, sono stati protagonisti del Food i comuni di Comiso, Scicli, Ispica e, sabato e domenica, toccherà a Vittoria per finire, il 29 e il 30 novembre, a Modica. Anche nel comune ipparino, sono previste due giornate intense di promozione dei prodotti tipici del territorio, quali il vino e gli ortifrutticoli, elaborati durante gli show cooking dalle sapienti mani delle “mamme” e riproposti da chef stellati. A Vittoria, saranno infatti presenti Joseph Micieli e Francesca Barone. I prodotti tipici della zona sono forniti dalle aziende che operano nel territorio e che, durante gli appuntamenti, incontreranno giornalisti di settore e buyers poiché, uno degli obiettivi della manifestazione nei sei comuni iblei, è proprio quello di esternalizzare le nostre tipicità agrile e non solo. Al contempo, i vari appuntamenti del week end, si svolgeranno nelle location più suggestive per coniugare enogastronomia, cultura e turismo. In particolare a Vittoria, è previsto un tour delle cantine durante il quale, proprio la domenica, i visitatori saranno accolti da Silvana Raniolo presso la sua tenuta Bastonaca. Lei è tra le 100 donne del vino, e’ la tredicesima. Si farà una passeggiata in vigna e spiegherà il modo di coltivare ad alberello, preparerà degustazioni delle loro produzioni con un sostegno salato. Il Food Mama Festival, è organizzato dal Libero Consorzio di Ragusa, in collaborazione con CNA, grazie ad un finanziamento dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

