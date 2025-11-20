Incidente spettacolare a Vittoria: perde il controllo della 500, si ribalta e travolge un’auto in sosta

VITTORIA, 20 Novembre 2025 – Notte di paura e traffico in tilt a Vittoria, dove un incidente stradale spettacolare ha bloccato via Coria per diverse ore. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della notte tra mercoledì e giovedì e ha visto coinvolta una giovane alla guida di una Fiat 500.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente, a bordo della sua Fiat 500, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Coria. La vettura ha sbandato, si è parzialmente ribaltata e, invadendo la corsia opposta, ha terminato la sua corsa travolgendo in pieno una utilitaria regolarmente in sosta sul lato della strada.

Il violento urto è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, che si sono immediatamente precipitati in strada.

La giovane conducente è rimasta temporaneamente intrappolata all’interno dell’abitacolo, nell’alloggio della vettura ribaltata, prima di essere aiutata a uscire dai solerti residenti. Subito dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 per le prime cure e i Carabinieri della Compagnia di Vittoria per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Nonostante la dinamica impressionante, la conducente della 500 ha riportato ferite lievi e, fortunatamente, per lei non è stata emessa alcuna prognosi riservata.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. La strada è rimasta bloccata per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, creando disagi sulla tratta compresa tra la SP 17 e la SP 16. Le forze dell’ordine hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione e stabilire l’esatta causa che ha portato la giovane a perdere il controllo della sua auto.

Salva