Israele da solo contro il terrorismo…di Rita Faletti

Lunedì scorso, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il voto al piano di pace statunitense per Gaza, con mandato a Trump fino alla fine del 2027, è passato subito esorcizzando il veto di Cina e Russia che si sono astenute. Si sblocca così la seconda fase, la più delicata perché prevede la smilitarizzazione di Hamas, che non sembra disposto a lasciarsi disarmare e lasciare la Striscia, condizione indispensabile per l’invio di forze internazionali di stabilizzazione, la formazione di un governo di transizione che attui le riforme volute anche da Abu Mazen, preludio al processo verso l’autodeterminazione palestinese e la statualità. Che Hamas rinunciasse alla Striscia era difficile da credere e la lenta consegna delle salme degli ostaggi ne è stata la conferma. Ma sia gli Stati Uniti che i Paesi arabi ritengono necessario eliminare la presenza dei terroristi nella regione, la vera minaccia alla pace in Medioriente. Circa 100 miliziani sono ancora asserragliati in un tunnel nella zona di Rafah, da cui hanno lanciato due attacchi all’Idf, nonostante sia stato loro offerta un’uscita in sicurezza. La maggior parte degli israeliani ritiene che la pazienza del governo abbia superato il limite e chiede che il tunnel sia distrutto. Nessuno vuole un altro 6 ottobre che segnerebbe l’inizio di una risposta armata legittima da parte di Israele. Il cancelliere Friedrich Merz, mesi fa, ha detto che lo Stato ebraico, dal 7 ottobre in poi, ha fatto il lavoro sporco che l’occidente non ha avuto il coraggio e la forza di fare, combattendo contro gli stessi nemici che minacciano la nostra sicurezza. Una guerra, come ha dichiarato Trump, che Israele ha vinto su tutta la linea e che “si può vincere solo con la forza delle armi” (Hegseth). Dopo il massacro del 7 ottobre Israele non aveva altra scelta che quella di eliminare il terrore, prendendo il controllo militare di gran parte della Striscia, uccidendo i leader di Hamas, incluso Yahya Sinwar, la mente della strage, avendo la meglio anche su Hezbollah, il cui leader, Hassan Nasrallah, è stato ucciso in un bunker a Beirut. Con la sua azione militare, Israele ha spinto i terroristi libanesi dietro al fiume Litani oltre il quale dovevano stare, in base alla risoluzione Onu 1701, mai fatta rispettare dalla comunità internazionale e resa nuovamente operativa grazie all’intervento brutale dell’esercito israeliano. Una volta sistemato Hezbollah, Israele ha dato un contributo decisivo al regime change in Siria, grazie al quale il sanguinario Assad è stato costretto all’esilio in Russia, si è quindi concentrato sulla testa della piovra, ovvero l’Iran, di cui ha preso il possesso dello spazio aereo con una campagna di 12 giorni e ha colpito al cuore la principale minaccia esistenziale per lo stato ebraico, l’occidente e buona parte del Medioriente: il programma nucleare del governo rivoluzionario iraniano. Con il supporto dell’America, ha distrutto le difese aeree iraniane, ha limitato lo spazio d’azione di altri storici alleati dell’Iran, come le milizie sciite irachene, ha decapitato la leadership dei terroristi yemeniti houthi, ha costretto paesi ambigui con il terrore, come il Qatar, a rendersi conto che chi non sceglie con chiarezza con chi stare in Medioriente rischia di essere punito. E nell’ultimo miglio di una guerra tragica e necessaria, ha chiuso un cerchio, mettendo di fronte ai follower del terrorismo e agli antisemiti una realtà molto diversa rispetto a quella immaginata il 7 ottobre. L’Iran si è indebolito, i suoi tentacoli si sono spezzati, l’America non ha abbandonato Israele e anche i Paesi arabi che avrebbero dovuto allontanarsi dal popolo ebraico in questi due anni hanno mostrato una convinzione profonda, che in Medioriente è ancora più chiara rispetto all’occidente: i nemici di Israele non sono solo nemici di Israele ma sono nemici di tutti coloro che sognano di avere un mondo che non sia dominato dal terrore. Purtroppo, l’organizzazione di Hamas non opera solo in Medioriente, ma dispone di una rete attiva anche in Europa, tra attività finanziarie, Ong, associazioni fintamente benefiche e anche in Italia ha basi operative.

