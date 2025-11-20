  • 20 Novembre 2025 -
Politica | Scicli

Giunta Mario Marino e Maggioranza allo sbando: “Scicli salvata ancora dall’Opposizione”

Vicesindaco Causarano sotto accusa per assenza: le Opposizioni chiedono le dimissioni
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 20 Novembre 2025 – L’ultimo Consiglio Comunale di Scicli ha offerto l’ennesima e clamorosa dimostrazione della fragilità della maggioranza che sostiene la Giunta Marino. Ancora una volta, i numeri in aula non erano sufficienti, e, come già accaduto in passato, sono state le opposizioni a doversi assumere la responsabilità di non far perdere al nostro paese importanti finanziamenti cruciali per lo sviluppo. “È frustrante – lamentano le opposizioni –  vedere che altri provino poi a intestarsi i risultati per farne campagna elettorale, quando è evidente che da tre anni a questa parte, senza il senso di responsabilità dell’opposizione, questo paese avrebbe perso numerosi finanziamenti.”

Per queste ragioni, i gruppi di opposizione chiedono ufficialmente le dimissioni dell’assessore allo sport e vicesindaco Causarano, ritenuto il diretto responsabile del settore interessato dai progetti in discussione.

“L’assessore – denunciano Marianna Buscema, Bruno Mirabella, Licia Mirabella, Marco Lopes, Consuelo Pacetto e Caterina Riccotti –  che in passato aveva rivolto alla città diverse promesse legate ai palchi e agli impianti sportivi, è risultato assente nel momento decisivo, quando era necessario essere in aula per dare concretezza alle sue parole. L’opposizione è categorica: “Non possono valere scuse o giustificazioni: quando ci sono finanziamenti cruciali per il futuro della città, la presenza in aula è un dovere istituzionale.  La sua assenza in un momento decisivo rappresenta “un segnale grave di mancanza di responsabilità nei confronti della comunità. Anche in questa occasione, i finanziamenti sono stati salvati solo grazie ai voti della minoranza, replicando quanto era già accaduto per la Croce sulla facciata della Lipparini, per i campetti sportivi e per molte altre opere pubbliche”.

Nel merito, i progetti approvati, richiesti con forza e in coerenza con la linea politica delle opposizioni, riguardano interventi chiave per la comunità sportiva: l’area sportiva “Ciccio Scapellato”; i campi da tennis; il geodedico con parquet e tribuna.

583486
© Riproduzione riservata

