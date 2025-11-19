L’attrice ragusana Loredana Cannata protesta contro la corrida davanti a Papa Leone XIV

Città del Vaticano, 19 Novembre 2025 – Momenti di tensione questa mattina in Piazza San Pietro durante l’udienza generale di Papa Leone XIV. L’attrice ragusana e attivista per i diritti degli animali, Loredana Cannata, 50 anni, è stata fermata dalle Guardie Svizzere e dal personale di sicurezza dopo aver inscenato una protesta contro la corrida.

Cannata, nota anche per la sua partecipazione all’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ e per il suo stile di vita vegano e crudista, ha superato le transenne dell’area riservata al pubblico indossando una maglietta con la scritta “La corrida è peccato”. Contemporaneamente, impugnava un cartello che recitava: “Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida”.

L’azione dimostrativa, rapidamente interrotta dal personale addetto alla sicurezza, rientra in una più ampia campagna promossa dall’organizzazione animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), di cui l’attrice è attivista. La PETA, che ha diffuso la notizia dell’arresto, esorta da tempo il Pontefice a prendere una netta posizione contro la tauromachia e a interrompere qualsiasi legame della Chiesa cattolica con questo sport considerato violento e crudele.

La protesta mira a sensibilizzare l’autorità religiosa, specialmente considerando il forte sentimento cattolico nei Paesi come la Spagna e l’America Latina, dove la corrida è ancora praticata e talvolta benedetta da esponenti del clero.

L’attrice è stata condotta via dalle forze dell’ordine e non si conoscono ancora i dettagli relativi al suo rilascio o alle eventuali conseguenze legali del suo gesto in territorio vaticano.

