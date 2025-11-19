Magico Modica: batte la Messana 3-2 e vola in semifinale di Coppa Italia!

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

MODICA 3

MESSANA 2

Modica, 19 Novembre 2025 – Una partita al cardiopalma, ricca di emozioni, gol e colpi di scena. Il Modica conquista con pieno merito le semifinali di Coppa Italia, superando la Messana con il risultato di 3-2 in una gara di ritorno tesa e spettacolare. Dopo lo 0-0 dell’andata, i “rossoblù” hanno saputo imporre il proprio gioco e la propria determinazione, nonostante una Messana mai doma, capace di lottare fino all’ultimo secondo anche in inferiorità numerica.

Il Modica parte subito forte, sbloccando il risultato dopo appena 2 minuti. L’asse d’oro della serata si accende immediatamente: Cappello serve un assist perfetto per lo scatto in profondità di Cappello, che non sbaglia davanti al portiere. Il raddoppio è nell’aria e arriva puntuale all’11’. Proprio Cappello viene atterrato in area da Papito. Dal dischetto si presenta il glaciale Bonanno, che spiazza Ferrara per il 2-0.

Quando la partita sembra indirizzata, la Messana trova la forza di reagire. Al 26′, un’azione insistita porta a una respinta corta del portiere Romano, sulla quale si avventa lesto Biondo che accorcia le distanze, mantenendo in vita le speranze dei messinesi.

Il finale di primo tempo è segnato dall’episodio che cambia la partita: il portiere ospite Ferrara commette un fallo al limite dell’area su Torres e l’arbitro non esita, estraendo il cartellino rosso diretto. La Messana è costretta a giocare l’intera ripresa con l’uomo in meno.

Il Modica gestisce con esperienza e al 53′ chiude virtualmente i conti. La coppia Bonanno-Cappello si ripete: assist di Bonanno e Cappello firma la doppietta personale, portando il risultato sul 3-1 e regalando un’ampia dose di tranquillità ai tifosi di casa.

Ma la Messana dimostra un cuore da leone. I giallorossi non mollano un centimetro e all’84’ riaprono, incredibilmente, la gara. Sangarè atterra Le Mura in area e l’arbitro concede il secondo rigore della giornata. Questa volta, è Franchi a prendersi la responsabilità, trasformando con precisione e portando il risultato sul 3-2.

Gli ultimi minuti sono pura sofferenza per il Modica, che però riesce a stringere i denti e a contenere gli ultimi assalti disperati degli ospiti. Al fischio finale, l’esultanza è incontenibile: il Modica vola in semifinale di Coppa Italia, coronando una prestazione di grande carattere e cinismo.

In semifinale se la vedrà coi cugini del Vittoria.

