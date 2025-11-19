  • 19 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Magico Modica: batte la Messana 3-2 e vola in semifinale di Coppa Italia!

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

MODICA   3

MESSANA 2

Modica, 19 Novembre 2025  – Una partita al cardiopalma, ricca di emozioni, gol e colpi di scena. Il Modica conquista con pieno merito le semifinali di Coppa Italia, superando la Messana con il risultato di 3-2 in una gara di ritorno tesa e spettacolare. Dopo lo 0-0 dell’andata, i “rossoblù” hanno saputo imporre il proprio gioco e la propria determinazione, nonostante una Messana mai doma, capace di lottare fino all’ultimo secondo anche in inferiorità numerica.

Il Modica parte subito forte, sbloccando il risultato dopo appena 2 minuti. L’asse d’oro della serata si accende immediatamente: Cappello serve un assist perfetto per lo scatto in profondità di Cappello, che non sbaglia davanti al portiere. Il raddoppio è nell’aria e arriva puntuale all’11’. Proprio Cappello viene   atterrato in area da Papito. Dal dischetto si presenta il glaciale Bonanno, che spiazza Ferrara per il 2-0.

Quando la partita sembra indirizzata, la Messana trova la forza di reagire. Al 26′, un’azione insistita porta a una respinta corta del portiere Romano, sulla quale si avventa lesto Biondo che accorcia le distanze, mantenendo in vita le speranze dei messinesi.

Il finale di primo tempo è segnato dall’episodio che cambia la partita: il portiere ospite Ferrara commette un fallo al limite dell’area su Torres e l’arbitro non esita, estraendo il cartellino rosso diretto. La Messana è costretta a giocare l’intera ripresa con l’uomo in meno.

Il Modica gestisce con esperienza e al 53′ chiude virtualmente i conti. La coppia Bonanno-Cappello si ripete: assist di Bonanno e Cappello firma la doppietta personale, portando il risultato sul 3-1 e regalando un’ampia dose di tranquillità ai tifosi di casa.

Ma la Messana dimostra un cuore da leone. I giallorossi non mollano un centimetro e all’84’ riaprono, incredibilmente, la gara. Sangarè atterra Le Mura in area e l’arbitro concede il secondo rigore della giornata. Questa volta, è Franchi a prendersi la responsabilità, trasformando con precisione e portando il risultato sul 3-2.

Gli ultimi minuti sono pura sofferenza per il Modica, che però riesce a stringere i denti e a contenere gli ultimi assalti disperati degli ospiti. Al fischio finale, l’esultanza è incontenibile: il Modica vola in semifinale di Coppa Italia, coronando una prestazione di grande carattere e cinismo.

In semifinale se la vedrà coi cugini del Vittoria.

583397
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube