Calcio. Il Vittoria annienta l’Acquadolcese e vola in semifinale di Coppa

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA

VITTORIA 5

ACQUADOLCESE 1

Vittoria, 19 Novembre 2025 – Il Vittoria ribalta lo svantaggio e vince con un perentorio 5-1 sull’Acquadolcese (all’andata gli iblei avevano vinto 0 – 1), strappando il pass per le semifinali al termine di una prestazione maiuscola e ricca di reti spettacolari.

La gara di ritorno dei Quarti di Finale si è trasformata in un vero e proprio assolo offensivo per la formazione di casa, desiderosa di cancellare la sconfitta di misura subita nel match d’andata.

Nonostante la pressione, l’equilibrio viene rotto presto. È l’Acquadolcese a spaventare i padroni di casa con il gol di De Luca all’11’ minuto. Una rete che costringeva il Vittoria a segnare ben tre gol per ribaltare il doppio svantaggio complessivo.

La reazione è stata però veemente e immediata. È Russotto a suonare la carica al 35′, realizzando il gol che dimezza lo svantaggio e accende le speranze.

Il secondo tempo è stato un autentico dominio del Vittoria. La squadra è tornata in campo con un piglio diverso e ha ribaltato definitivamente il risultato con tre gol in rapida successione.

Al 49′, è Sferrazza a trovare la rete del sorpasso, portando il punteggio sul 2-1 (2-2 complessivo, ma a favore del Vittoria per i gol in trasferta).

Appena quattro minuti dopo, al 53′, Maletic mette il sigillo sul 3-1, dando il via alla festa e mettendo in cassaforte la qualificazione.

Il vero mattatore della ripresa è stato però Lucarelli, autore di una doppietta che ha fissato il risultato su cifre tennistiche. L’attaccante ha prima siglato il 4-1 al 70′ e poi ha concesso il bis personale all’80’, chiudendo la partita sul definitivo 5-1.

Con un risultato complessivo di 5-1, il Vittoria supera l’Acquadolcese e merita ampiamente l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dimostrando una notevole forza d’animo e una potenza di fuoco impressionante.

In semifinale affronterà il Modica.

