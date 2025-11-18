  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Arte | Modica

Arte e Cultura: “Eteree” — il nuovo viaggio artistico di Andrea Nanì in mostra a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 18 Novembre 2025 – L’arte di Andrea Nanì torna a incantare Modica con la sua nuova mostra personale intitolata “Eteree”. L’esposizione, dedicata alla figura femminile e alla sua dimensione più profonda, sarà ospitata presso la storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e sarà visitabile dal 22 novembre al 9 dicembre.

Nel linguaggio pittorico di Nanì, artista modicano noto per la fusione di surrealismo, simbolismo e realismo magico, il nudo femminile si trasforma in un potente simbolo, un linguaggio dell’anima che va oltre la mera esposizione del corpo. “Eteree” propone un percorso intenso e poetico che esplora la bellezza non solo esteriore, ma la forza interiore, le fragilità e le rinascite che abitano l’essere umano.

La donna è protagonista assoluta: linee e volti si intrecciano con segni e metamorfosi, evocando cicatrici, desideri e speranze. La mostra si configura come un dialogo continuo tra terra e cielo, tra corpo e cosmo, dove le figure femminili e le stelle si riflettono, unite da una stessa luce.

L’evoluzione artistica di Nanì, in particolare negli ultimi due anni, ha portato le sue figure a trasformarsi in donne-stelle: creature eteree, simbolo di sogni e libertà, custodi di un universo interiore che invita il visitatore a guardare oltre la realtà.

“Eteree” è, dunque, un viaggio visivo ed emotivo che attraversa ferite e coraggio per approdare a una dimensione luminosa, sospesa tra il tangibile e l’infinito. Le opere, realizzate con la raffinata tecnica dei pastelli morbidi, includono due inediti che segnano un nuovo capitolo nella continua ricerca dell’artista, tesa a cogliere l’essenza più autentica della bellezza femminile. “Eteree” racconta la donna come incarnazione della bellezza e della forza delle stelle, quelle stesse stelle che custodiscono i nostri sogni e ci ricordano di non smettere mai di inseguirli.

Andrea Nanì, nato a Modica, ha esposto le sue opere in Italia e all’estero, da Roma a Venezia, fino al Messico, portando la sua visione della forza e fragilità femminile in contesti internazionali.

583277
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube