Pozzallo, in carcere tre scafisti dopo gli sbarchi del 13 e 15 novembre

POZZALLO, 18 Novembre 2025 – Sono complessivamente tre gli scafisti, un cittadino libico e due egiziani, che sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’azione è frutto dell’attività congiunta della Squadra Mobile della Questura e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza.

I tre indagati sono stati individuati grazie all’attività investigativa avviata immediatamente dopo i recenti sbarchi avvenuti al porto di Pozzallo il 13 e il 15 novembre. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, i tre stranieri sarebbero coloro che hanno condotto le due distinte imbarcazioni nel viaggio partito dalla Libia.

Le due carrette del mare erano state intercettate al largo dalla Capitaneria di Porto e trasportavano complessivamente 86 migranti, la maggior parte dei quali provenienti dal Bangladesh.

Dopo il fermo, i tre presunti scafisti sono stati associati presso la locale Casa Circondariale di Ragusa e si trovano ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

